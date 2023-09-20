Президент Європейського інвестиційного банку Вернер Хойєр наголосив, що зараз важливо зберегти економіку України.

Президент Європейського інвестиційного банку Вернер Хойєр заявив, що відновлення України має розпочатися зараз, і не варто чекати, поки закінчиться війна в країні.

Як повідомляє Bloomberg, з посиланнням на інтерв’ю Bloomberg Radio, Хойєр зазначив, що заходи підтримки для України мають бути здійснені зараз, а не одного дня, коли "висохне чорнило під мирним договором".

"Немає жодної можливості чекати закінчення військового протистояння, перш ніж почати реконструкцію... Те, що зараз необхідно, — це зберегти економіку, забезпечити надходження податкових надходжень, зберегти сільськогосподарський сектор, щоб він міг здійснювати експорт", — сказав Хойєр.

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Повідомляється, що ЄІБ уже виділив Україні 1,7 млрд євро на відновлення шкіл, лікарень та соціального житла, зруйнованого російськими бомбардуваннями. Хойєр також наголосив на нещодавньому фінансуванні відновлення лікарні в Одесі.

"Якщо ви хочете зберегти економіку, ваші мости, залізниці, системи громадського транспорту повинні працювати. Це ключовий напрямок нашої діяльності", — сказав президент ЄІБ.

Допомога на відбудову України

В травні 2023 року в ООН оцінили вартість відновлення України після війни. На той момент йшлося про сотні мільярдів доларів.

У червні стало відомо, що Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) виділить 840 мільйонів євро на реалізацію в 2023 році пріоритетних проектів відновлення інфраструктури України. Кошти будуть спрямовані на підготовку, оцінку, фінансування та реалізацію проектів відновлення: муніципальної інфраструктури (шкіл, лікарень тощо); громадських будівель з урахуванням енергоефективності; інфраструктури водопостачання та водовідведення; транспортних мереж і міського громадського транспорту.

21 червня під час конференції з відновлення України у Лондоні державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що США нададуть Україні додаткові $1,3 млрд на відбудову.

14 вересня 2023 року президент США Джо Байден призначив спецпредставника США з економічного відновлення України.

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