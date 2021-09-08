Розвиток порту принесе також більше експортних можливостей для українських виробників та створить нові робочі місця.

Адміністрація морських портів України та СП "Рисоіл Термінал" (дочірня компанія швейцарської RISOIL S.A.) уклали договір про розвиток Чорноморського морського порту. Він передбачає будівництво нових причалів та поглиблення дна, щоб приймати багатотоннажні судна, повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

"Цей проєкт обговорювався 13 років, і нарешті ми можемо сказати, що він буде втілений. А це – 40 мільйонів доларів прямих інвестицій, більше експортних можливостей для українських виробників, нові робочі місця. Завдяки укладеному договору і держава, і інвестор мають гарантії та чітко визначені зобов’язання", - каже він.

Згідно з договором, компанія "Рисоіл" побудує на стику причалів 10 та 11 порту "Чорноморськ" двосторонній пірс довжиною майже 340 метрів (з розміщенням двох причалів довжиною 290 м). Проєкт передбачає можливість приймати судна типу Panamax.

"Таким чином в Україні з’явиться ще один двосторонній причал, який здатен приймати та якісно обробляти великотоннажні судна, які життєво необхідні для нашого агроекспорту", - коментує міністр.

Зі свого боку, АМПУ має провести днопоглиблювальні роботи, збільшивши глибину до 15 м. Адміністрація морських портів вже завершила роботи на 67%.

За словами Кубракова, порт потребував таких робіт вже 15 років. Приватні інвестори готові були вкладати гроші, але їм потрібні були гарантії та рішучість з боку держави.

"Це важливий крок до розвитку портової інфраструктури. Нагадаю, близько 17 млрд грн капітальних інвестицій у найближчі 5 років мають бути спрямовані на розвиток портів. Інакше ми не те що втратимо якісь потенційні можливості, але й почнемо втрачати обсяги експорту так само швидко, як ми втратили портовий транзит", - підкреслив Кубраков.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський у лютому цього року анонсував плани розвитку морської інфраструктури і водного транспорту за програмою "Велике будівництво". Одним із напрямів стала передача державних портів у концесію – зокрема, портів "Ольвія" і "Херсон".

Автор: Григорій Бондар