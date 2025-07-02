Українці зможуть вигідніше купляти техніку, одяг чи різні аксесуари в американських інтернет-магазинах.

Сервіс доставки з-за кордону до України NP Shopping, що належить "Новій пошті", відкриває склад у американському штаті Делавер, де немає податку на покупки. Це означає, що українці матимуть більше можливостей заощаджувати на товарах з американських інтернет-магазинів. Про це повідомляє пресслужба компанії.

"Коли ви оформлюєте замовлення в США, податок на продаж (Sales Tax) може становити від 4% до 10% залежно від штату. Але Делавер - один із небагатьох штатів, де цей податок відсутній", - ідеться в повідомленні.

Це означає, що людина платить тільки за товар, без зайвих доплат. Це особливо вигідно при покупці електроніки та побутової техніки. Наприклад: смартфонів, ноутбуків, планшетів, навушників, зарядних пристроїв, портативних акумуляторів; ігрових консолей та комплектуючих, кавоварок, тостерів та іншої техніки для кухні.

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Зазначимо, що якщо людина замовляє товар на суму 100 доларів, то вартість міжнародної експрес-доставки зі складу в штаті Делавер до України становитиме 17 доларів, що становить приблизно 700 грн. за нинішнім курсом.

"Нова пошта" - останні новини

У червні стало відомо, що "Нова Пошта" отримає кредит від Європейського банку реконструкції і розвитку на 50 млн євро. Згідно з матеріалами банку, компанія планує скорочення близько 2900 співробітників, що становить менше 10% її працівників.

Раніше повідомлялося, що компанія відкрила сортувальний хаб Nova Post у Литві, який щодня обробляє понад тисячу відправлень. Хаб працює цілодобово та забезпечує швидку доставку по всій Литві, а також в ЄС, Велику Британію та Україну.

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