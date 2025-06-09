Новий хаб забезпечує швидку доставку по всій Литві, а також в ЄС, Велику Британію та Україну.

Українська логістична компанія "Нова пошта" відкрила сортувальний хаб Nova Post у Литві, який щодня обробляє понад 1000 відправлень. Про це повідомляє пресслужба компанії у своєму Telegram-каналі.

"Працює хаб 24/7, і забезпечує швидку доставку по всій Литві, а також в ЄС, Велику Британію та Україну. Наприклад, доставка в Латвію вже прискорилась на 1 день, в Естонію - на 2 дні, ще швидше ми вже доставляємо і в Польщу", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на території логістичного хабу також розташоване відділення, де щодня можна відправити та отримати документи, посилки і вантажі до 1000 кг за адресою: м. Каунас, Studentų g. 16.

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В пресслужбі компанії також нагадали, що "Нова пошта" має у Литві понад 650 точок сервісу.

"Нова пошта" в Європі - останні новини

19 травня "Нова пошта" відкрила фулфілмент-центр та власний митний склад у Польщі. Українському бізнесу це дозволить зберігати на складі "Нової пошти" у Варшаві товари без розмитнення до 90 днів.

У березні компанія відкрила стаціонарне відділення у Нідерландах - у місті Утрехт. Доставка з України до цієї країни займає щонайменше шість днів. У "Новій пошті" зазначили, що в новому відділенні в Утрехті клієнти можуть відправляти та отримувати документи й посилки вагою до 100 кг.

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