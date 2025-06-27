ЄБРР надасть компанії кредит у 35 млн євро для підтримки діяльності під час війни.

Компанія "Нова Пошта" отримає кредит від Європейського банку реконструкції і розвитку (ЄБРР) на 50 млн євро. Згідно з матеріалами банку, компанія планує скорочення близько 2900 співробітників, що становить менше 10% її працівників. Про це йдеться на сайті Банку.

Кредит від ЄБРР складатиметься з двох траншів: 35 мільйонів євро, який буде виділено після підписання, та 15 мільйонів євро, який буде виділено на власний розсуд банку.

За допомогою кредиту "Нова Пошта" фінансуватиме частину програми капітальних витрат на 2025-2026 роки, зосередженої на підвищенні операційної ефективності та підтримці стратегії розвитку під час війни. Програма включає вдосконалення фізичної інфраструктури, оптимізацію та розширення мережі, модернізацію ІТ-систем та сприяння відновленню людського капіталу.

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Також зазначається, що у травні 2025 року компанія повідомила ЄБРР про заплановані скорочення близько 2900 співробітників, що становить менше 10% від загальної кількості працівників. У банку зазначили, що "Нова Пошта" дотримується передбачених кредитною угодою умов колективних звільнень.

Нова Пошта - останні новини

На початку червня фінансовий партнер "Нової пошти" платіжна система NovaPay отримала рішення НБУ про штраф у розмірі 90 млн грн. Як повідомила пресслужба компанії, більша частина зауважень регулятора стосувалась вдосконалення системи фінансового моніторингу клієнтів.

Нещодавно "Нова пошта" відкрила сортувальний хаб Nova Post у Литві, який щодня обробляє понад 1000 відправлень. Хаб працює 24/7 і забезпечує швидку доставку по всій Литві, а також в ЄС, Велику Британію та Україну.

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