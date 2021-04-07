У деклараціях зазначено 46 тис. біткоїнів.

Цього року 652 українських чиновники задекларували криптовалюту - в їх деклараціях зазначено 46 тис.351 біткоїн, що становить майже 75 млрд грн.

Про це повідомляє платформа для роботи з відкритими даними OpenDataBot.

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"Найбільше власників біткоїнів працюють в місцевих радах, Міноборони та поліції. Найбільше записав у декларації один з депутатів міської ради Дніпра - 18 тис. біткоїнів (в еквіваленті це більше ніж 1 млрд дол. США)", - сказано в повідомленні.

Згідно з повідомленням, кількість посадових осіб, які декларують біткоїни, зросла. Так, у 2016 році криптовалюту задекларували 25 чиновників, а у 2020 - вже 652.

Відзначається, що криптовалюта в Україні досі не має правового статусу. Дослідити її походження і будь-які фінансові операції - неможливо.

Що таке біткоїн

Біткоїн (Bitcoin) - електронна валюта, концепт якої був озвучений Сатосі Накамото 2008 року і представлений ним у 2009 році, базується на самоопублікованому документі Накамото.

Спочатку ця криптовалюта коштувала всього кілька центів і практично не привертала до себе уваги громадськості. Тільки у 2013 році курс біткоїн вперше подолав позначку в 1000 доларів.

Знаковим для цієї криптовалюти став 2017 рік, на початку якого один біткоїн коштував тисячу доларів. Потім він почав перетинати тисячні позначки мало не щомісяця, впевнено наближаючись до 20 тисяч.

Як змінювався курс криптовалюти

Біткоїн в Україні

Міністерство цифрової трансформації представило новий освітній серіал "Все про блокчейн, біткойн та криптовалюту" на онлайн-платформі "Дія. Цифрова освіта".

Українці з початку деклараційної кампанії, яка завершиться 30 квітня, подали 172 тис.податкових декларацій про майновий стан і доходи на загальну суму 29,2 млрд грн.

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Автор: Катерина Жирій