Такі банки, зокрема, зможуть надавати фінансові послуги в районах, наближених до зони бойових дій.

Верховна Рада ухвалила в другому читанні законопроєкт щодо розвитку фінансової інклюзії (№ 13018-д), який дозволить створити банк на базі "Укрпошти". Про це повідомив народний депутат Данило Гетманцев у Telegram.

За його словами, законопроєкт передбачає запровадження нового виду банку – банку фінансової інклюзії, що здійснюватиме діяльність на підставі обмеженої банківської ліцензії.

Його головним завданням пропонується визначити обслуговування клієнтів, які наразі не мають стійкого доступу до отримання фінансових послуг (громадян України і мікропідприємств у районах, наближених до зони бойових дій, на звільнених територіях, а також соціально вразливих груп населення).

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Законопроєкт передбачає, що банк фінансової інклюзії зможе надавати банківські та інші фінансові послуги фізичним особам, суб'єктам господарювання, громадським та благодійним організаціям, органам державної влади й органам місцевого самоврядування та інше.

"Саме ці банки допоможуть забезпечити належний доступ до фінансових послуг як громадян України, так і мікропідприємств у районах, наближених до зони бойових дій, на звільнених територіях, а також на важкодоступних та малонаселених територіях", - написав Гетманцев.

Поштовий банк: що відомо

Статус банку фінансової інклюзії зможе отримати "Укрпошта". Як раніше зазначав прем'єр-міністр Денис Шмигаль, в Україні буде створено поштовий банк шляхом передачі "Укрпошті" акцій банку, що раніше належали російським олігархам. За словами Шмигаля, "Укрпошта" має свої відділення в усіх куточках країни, тож це відкриє нові можливості українцям, які не користуються цифровими інструментами.

У березні 2025 року Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт щодо розвитку фінансової інклюзії в Україні. Народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк зазначила, що фінансова інклюзія дозволяє отримати доступ до фінансових послуг на "найскладніших територіях".

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