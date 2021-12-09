Кадрове рішення набуде чинності з 2022 року.

Кабінет Міністрів затвердив рішення про обрання екс-посла Канади в Україні Романа Ващука на посаду бізнес-омбудсмена.

Про це повідомив представник уряду в парламенті Тарас Мельничук у своєму Telegram-каналі.

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"Кабінетом Міністрів України затверджено рішення Наглядової Ради бізнес-омбудсмена щодо обрання Романа Ващука бізнес-омбудсменом", - йдеться в повідомленні.

Бізнес-омбудсмен:

Рада бізнес-омбудсмена в Україні є незалежним консультативним органом при Кабінеті Міністрів, створеним у 2014 році за участю ЄБРР, провідних українських бізнес-асоціацій та уряду.

Зараз посаду бізнес-омбудсмена обіймає колишній мер Варшави Марчин Свенчицький.

Автор: Богдан Слуцький