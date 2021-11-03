Законопроект знаходиться на розгляді Кабінету міністрів.

Міністерство економіки має намір збільшити експортне мито на лом чорних металів до 200 євро за тонну. Відомство вже подало відповідний законопроект на розгляд Кабінету Міністрів.

Про це повідомляє Українська асоціація вторинних металів у Facebook.

"Міністерство економіки України, без обговорення з операторами ринку і повністю ігноруючи аргументи нашої галузі, розробило і подало на розгляд до КМУ України законопроект про підвищення експортного мита на металобрухт до 200 євро/т", - йдеться в повідомленні.

В Асоціації вказали, що в країні з ринковою економікою такі методи до регулювання ринку неприпустимі.

Читайте такожВ Україні вперше запустять серійне виробництво боєприпасів для гранатометів (інфографіка)Крім того, зазначено, що за 10 місяців з початку року обсяги заготівлі металобрухту зросли на 38,2% - заготовлено близько 3,44 мільйона тонн металобрухту. При цьому зросли поставки металобрухту на українські металургійні комбінати в січні-жовтні в порівнянні з аналогічним періодом 2020 року на 18,6%.

Також зросли 1 технологічні запаси металобрухту на підприємствах. Їх оцінюють не менше 130,0 - 135,0 тисяч тонн.

Водночас експорт металобрухту в зазначений період склав 500,3 тисячі тонн. Торік за аналогічний період експортували лише 32,4 тисячі тонн. У свою чергу імпорт металобрухту склав 19,8 тисячі тонн, а минулого року - близько 15,2 тисячі тонн.

Довідка УНІАН. останні кілька років в Україні мито на експорт металобрухту встановлено на рівні 58 євро за тонну. У травні президент Володимир Зеленський підписав закон № 1419-IX про продовження дії даного розміру мита до 15 Вересня 2026 року.

Автор: Анастасія Горбачова