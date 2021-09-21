Мешканець міста вирішив, що машина нікому не потрібна.

У Житомирі чоловік здав чуже авто на брухт, бо вирішив, що машина не має власника. Несправний "Москвич" стояв у дворі багатоповерхівки зі спущеними колесами, тому мешканець міста побачив у цьому вдалу можливість трохи заробити.

Про це повідомив Відділ комунікації поліції Житомирської області.

Так, до поліції звернувся мешканець Житомиру. Як розповів 47-річний чоловік, з двору багатоповерхівки зникла його несправна машина "Москвич". Правоохоронці почали шукати авто та виявили транспортний засіб в автомайстерні. Потім поліція з'ясувала, що "Москвич" був проданий як брухт.

Правоохоронці також встановили, що машину здав на брухт 30-річний чоловік. Він розповів про те, як вирішив заволодіти чужим авто.

Читайте такожУ Харкові дві п'яні "майбутні прокурорки" відмовилися платити за таксі і влаштували істерику (відео)"Автомобіль тривалий час знаходився біля будинку з механічними пошкодженнями та спущеними колесами. Кілька днів він спостерігав за ситуацією і вирішив, що транспортний засіб не має господаря. Відтак за допомогою евакуатора транспортував автомобіль до автомайстерні та продав", - йдеться у повідомленні.

Вчинок чоловіка, який здав чуже авто на брухт, поліція кваліфікувала за статтею про незаконне заволодіння транспортним засобом. Тепер йому загрожує позбавлення волі строком до 5 років.

Раніше УНІАН вже повідомляв про те, що на Житомирщині встановили пам'ятник найпопулярнішому українському овочу. Кумедну скульптуру зняли на відео.

Також Вас можуть зацікавити новини:

Автор: Віолетта Орлова