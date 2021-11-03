В цілому на сьогодні у рамках "Доступної іпотеки 7%" підписано договорів на загальну суму 864,36 млн грн.

Сьогодні, 3 листопада, відбулося підписання 1000-ного договору в рамках державної програми "Доступна іпотека 7%".

Про це повідомила прес-служба Міністерства фінансів.

Зазначається, що тисячними учасниками програми стало подружжя з Києва, яке придбало нову квартиру в житловому комплексі відомого забудовника, отримавши іпотечний кредит у банку "Глобус".

В цілому на сьогодні у рамках "Доступної іпотеки 7%" підписано 1000 кредитних договорів на загальну суму 864,36 млн грн.

Читайте такожЗавод "Більшовик" у Києві продали за 1,43 мільярда гривень"Кількість звичайних іпотечних кредитів у поточному році збільшилась майже втричі у порівнянні з минулими роками. Це говорить про відновлення іпотечного ринку, який, фактично перебував у "замороженому" стані після кризи 2008 року. Нещодавно уряд прийняв зміни до нормативно-правових актів, які розроблені Мінфіном для більшого залучення учасників до програм "Доступна іпотека 7%" та "Доступні кредити 5-7-9". Тепер ці державні програми стали ще доступнішими для громадян", – розповів заступник міністра фінансів з питань євроатлантичної інтеграції, голова Ради Фонду розвитку підприємництва Юрій Драганчук.

За словами виконавчого директора Фонду розвитку підприємництва Андрія Гапона, тисячний позичальник виявився клієнтом комерційного банку, що є одним з лідерів надання кредитів "Доступної іпотеки 7%".

"На сьогодні, у рамках цієї програми ФРП співпрацює з 19-ма провідними банками – як державними, так і комерційними, у тому числі з іноземним капіталом. Програма вигідна, як для позичальників, так і для банків. Ми продовжуємо залучати фінансові установи до співпраці та консультувати їх по вдосконаленню надання послуг населенню", – розповів Гапон.

Як повідомляв УНІАН, у січні 2021 року Кабінет міністрів затвердив постанову про здешевлення вартості іпотечних кредитів. Постановою передбачено, що Фонд розвитку підприємництва здійснює компенсацію відсоткової ставки до рівня 7% річних за іпотечними кредитами, наданими позичальникам на придбання житла з метою здешевлення їх вартості. Компенсацію відсотків фонд надає позичальникам, які отримали іпотеку в національній валюті в уповноважених банках.

Автор: Катерина Жирій