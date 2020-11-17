З початку карантину - з 12 березня - на сьогодні працевлаштовано через Центр зайнятості 410 тисяч осіб.

Статус безробітного з початку карантину отримали майже півмільйона українців.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив на засіданні Верховної Ради.

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За його словами,"з початку карантину - з 12 березня - на сьогоднішній день працевлаштовано офіційно через Центр зайнятості 410 тисяч осіб".

Шмигаль підкреслив, що при цьому статус безробітного з початку карантину отримали майже півмільйона осіб.

"І на сьогоднішній день, якщо на 12 березня статус безробітного мали 361 тисяча осіб, то сьогодні 399,7 тисячі осіб мають статус безробітного", - сказав глава уряду.

Хронологія подій

15 квітня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що кількість офіційно зареєстрованих в Україні безробітних зросла майже в 10 разів у порівнянні з показником до введення загальнонаціонального карантину.

Кабінет міністрів продовжив карантин і ввів надзвичайну ситуацію в усіх регіонах України до 24 квітня. На цей період заклади громадського харчування (ресторани, кафе), торгово-розважальні центри, інші заклади розважальної діяльності, фітнес-центри, заклади культури тимчасово припинили свою роботу.

Кількість зареєстрованих безробітних в Україні станом на 16 квітня зросла до 400,9 тис.осіб, що на 27% більше у порівнянні з аналогічною датою минулого року.

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Автор: Надя Пришляк