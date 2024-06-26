До нападу установка CDU-6 могла переробляти близько 25 710 тонн нафти на день.

Російська нафтова компанія Лукойл відновила роботу ключового обладнання для переробки нафти на НПЗ НОРСІ після атаки безпілотника в березні.

Видання Reuters пише, що установка перегонки нафти CDU-6, яка зупинилася 12 березня, відновила переробку 22 червня. Цей крок, ймовірно, послабить занепокоєння з приводу можливого дефіциту бензину в той час, коли уряд обговорює, чи варто продовжувати експорт бензину в липні.

Нафтопереробний завод NORSI в Нижньогородській області може переробляти близько 17 мільйонів тонн нафти на рік, або 340 000 барелів на день. Зазвичай тут виробляється 11% російського бензину. Повідомляється, що установка працює приблизно на 60% потужності, переробляючи близько 15 800 тонн на день.

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До нападу установка CDU-6 могла переробляти близько 25 710 тонн нафти на день, або близько 9 мільйонів тонн на рік, що перевищувало сукупну потужність трьох інших основних установок заводу - CDU-1, CDU-2 і CDU-5.

Коли CDU-6 було відключено, NORSI переробляла в середньому 22 000 тонн нафти на добу. У лютому вона переробляла в середньому близько 42 250 тонн на добу.

Удари по російських НРЗ - останні новини

Спецпризначенці СБУ вразили склад паливно-мастильних матеріалів АТ "Тамбовнафтопродукт" у Тамбовській області та нафтобази "Енемська" ТОВ "ЛУКОЙЛ-Південьнафтопродукт" у Республіці Адигея.

Пізніше безпілотники СБУ і ЗСУ влаштували переполох на полігоні і трьох НПЗ у Краснодарському краї.

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