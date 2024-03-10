Американці відзначають покращення економічної ситуації, але залишають без змін оцінку управління економікою президентом США.

Американці дедалі більше задоволені економікою, але неохоче віддають належне Джо Байдену, що підкреслює виклики перед президентом США у виборчому протистоянні Дональду Трампу, пише Financial Times з посиланням на опитування FT-Michigan Ross.

Так, майже половина американських виборців заявили, що зараз живуть "комфортно" або здатні "покривати витрати з невеликим залишком". Показник – 48%, зафіксований у березні, порівняно з 43% у листопаді 2023 року.

Аналогічно, 30% респондентів оцінили загальний економічний стан США як "відмінний" або "добрий" у березні, порівняно з 21% у листопаді. На противагу цьому, рейтинг схвалення роботи Байдена з управління економікою в березні залишився незмінним з листопада і становив лише 36%, тоді як 59% не схвалювали її.

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"Це погана новина для президента Байдена, оскільки більше виборців негативно оцінюють його економічну діяльність, ніж позитивно. Його кампанію має турбувати те, що незалежні виборці, які можуть вирішити долю виборів, оцінюють його діяльність ще гірше", – зазначив професор Школи бізнесу Росса при Мічиганському університеті Ерік Гордон.

Зазначається, що похмурі результати опитувань з'явилися якраз тоді, коли президент розпочинає свою передвиборчу кампанію, яка частково базується на економічному бумі в США під час його перебування на посаді.

Зростання економіки США минулого року було найсильнішим серед усіх великих розвинених країн, а інфляція знижувалася швидше. Безробіття залишається на рекордно низькому рівні.

"Ані меседжі пана Байдена, ані дані не схилили багатьох виборців на його бік", – сказав Гордон.

Інфляція залишається найбільшим джерелом стресу для 80% виборців, що лише трохи менше, ніж 82% у листопаді.

Можливим позитивним моментом для Байдена стало те, що респонденти, швидше за все, звинувачують "великі корпорації, які користуються перевагами інфляції" у зростанні цін за останні шість місяців.

Опитування показало, що Трамп зберіг значну перевагу серед виборців у питанні економіки: 40% заявили, що довіряють його управлінню, порівняно з 34% Байдена. Кожен п'ятий сказав, що не довіряє ні тому, ні іншому. Серед тих, хто називає себе незалежними, лише 16% сказали, що довіряють Байдену більше, ніж Трампу в питаннях економіки, тоді як 29% віддали перевагу Трампу.

Погляди незалежних створюють проблему для Байдена, який повинен переконати виборців, що вагаються, у критично важливих штатах, які є ареною битви, проголосувати за нього знову, щоб виграти переобрання, пише видання.

Опитування FT-Michigan Ross було проведене в режимі онлайн з 29 лютого по 4 березня серед 1010 зареєстрованих виборців по всій країні і має похибку плюс-мінус 3,1 в. п.

Президентська гонка у США

Передвиборчі перипетії набирають обертів у США. 5 березня чинний президент США Джо Байден та колишній президент Дональд Трамп перемогли на праймеріз від своїх партій в 15 штатах під час Супервівторка. Суперниця Трампа від Республіканської партії Ніккі Гейлі офіційно оголосила про завершення президентської кампанії у США.

Трамп також викликав президента США Джо Байдена на дебати, попри те, що раніше він сам ухилявся від низки республіканських праймеріз. До того ж Скандальний екс-президент США і кандидат у президенти Дональд Трамп назвав чинного президента Байдена "ідіотом".

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