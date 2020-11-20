Група "Метінвест" відмовилася від податкових канікул, передбачених законом №3220 "Про внесення змін до Податкового кодексу України", ухваленого у зв'язку з карантином.

Про це повідомили керівники підприємств Групи "Метінвест". Таке рішення було прийнято, щоб підтримувати бюджет Маріуполя податковими відрахуваннями у період карантину.

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Зазначається, що за дев'ять місяців 2020 року меткомбінати та інші активи Групи "Метінвест" направили до бюджету Маріуполя понад 940 млн грн.

Генеральний директор МК "Азовсталь" Енвер Цкітішвілі зазначив, що промисловість в Україні виконує найважливішу роль – вона створює базис, у тому числі податковий, для зростання інших галузей.

"Наші податки й відрахування до бюджету – це наш суттєвий внесок у створення фінансової можливості для міста забезпечувати лікарні всім необхідним, виплачувати заробітну плату вчителям, лікарям, працівникам комунальних служб, проводити протиепідемічні заходи в цей непростий час", - наголосив Цкітішвілі.

Гендиректор ММК імені Ілліча Тарас Шевченко заявив, що коронавірус негативно вплинув як на обсяги споживання сталі, так і на цінові тренди.

"Криза, що почалася минулого року, триває. Падіння глобального металургійного ринку впливає на роботу наших підприємств й на роботу підрядників. Але навіть в цих умовах ми робимо все можливе, щоб наше підприємство залишалося стійким, а наш внесок у розвиток країни й міста – істотним", – зазначив Шевченко.

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Автор: УНІАН