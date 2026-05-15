Допомогу на дітей відтепер платитимуть по-новому: Свириденко розповіла деталі

Спеціальний рахунок "Дія.Картка" можна буде відкрити ще до подання заяви на допомогу.

Усі дитячі виплати відтепер надходитимуть на єдиний рахунок "Дія.Картки", а строк використання коштів не матиме обмежень. Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

"Виплати за державними програмами підтримки родин з дітьми можна буде отримувати на спеціальний рахунок "Дія.Картки". Також розширюється перелік доступних категорій для оплати, а строк використання коштів тепер не має обмежень", - написала вона в Telegram.

Усі нарахування надходитимуть на єдиний рахунок за усіма видами цільових допомог:

компенсація за "Пакунок малюка";

допомога для догляду за дитиною до одного року;

"єЯсла";

"Пакунок школяра".

Спеціальний рахунок "Дія.Картка" можна буде відкрити ще до подання заяви – у застосунку обраного банку. Якщо людина після цього подає заяву на допомогу по догляду за дитиною до 1 року або єЯсла – у ЦНАПі, територіальній громаді чи органі Пенсійного фонду – вже відкритий спецрахунок "Дія.Картка" автоматично підтягнеться за лічені секунди.

Якщо ж людина не відкрила спецрахунок "Дія.Картка" заздалегідь, під час подання заяви Єдина система сформує QR-код. За ним можна буде швидко перейти до відкриття "Дія.Картки", завершити подання заяви та отримати виплату значно швидше.

"Ті, хто бажатиме отримувати кошти не на спецрахунок "Дія.Картка", а через Ощадбанк – їх створюватимуть після звернення в ЦНАП/тергромаді/органі ПФУ – за вже існуючим механізмом", - повідомила прем’єрка.

Свириденко додала, що відкриті з 1 січня 2026 року рахунки залишаються дійсними, на них й надалі находитимуть кошти.

Дитячі виплати в Україні

З 1 січня 2026 року в Україні діє новий порядок виплат державної допомоги родинам з дітьми. Зокрема, одноразова виплата при народженні дитини складає 50 000 грн.

Також передбачається виплата за програмою "єЯсла" - підтримка для догляду за дитиною від 1 до 3 років - 8000 грн щомісяця. Вона надаватиметься тим, хто почав працювати на повний робочий день після досягнення дитиною одного року.

В Україні деякі матері, які подавали заявки на виплату 7000 гривень допомоги при народженні дитини ще в січні, досі не отримали кошти. Як пояснив міністр соціальної політики Денис Улютін, причиною є технічна помилка.

