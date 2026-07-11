У трагедії у Вишневому винні керівники двох державних підприємств, - Зеленський

Зеленський наголосив, що в Україні є належні місця для зберігання зброї та боєприпасів.

Склад боєприпасів у Вишневому, на якому сталися вибух і пожежа після російського ракетного удару, розташовувався в неналежному місці. Усі посадові особи, причетні до цього, будуть притягнуті до справедливої відповідальності. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у відеозверненні.

"Щойно пролунали детальні доповіді про ситуацію в місті Вишневе – після вибуху на складах і пожежі, спричиненої ударом російських ракет. Служба безпеки України та Офіс Генерального прокурора в рамках кримінального провадження перевіряють усі обставини трагедії", – сказав він.

Зеленський зазначив, що сьогодні генерал-майор СБУ Олександр Поклад доповів йому про перші результати перевірок. Він наголосив, що чиновники допустили те, що склади зі зброєю фактично знаходилися серед житлової забудови, що суворо заборонено законом.

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"Пряма заборона на це – і нормами закону, і рішенням Ставки – все це було порушено. Конкретні посадові особи відомі, і позиція держави така: кожен із них має бути притягнутий до справедливої відповідальності. Ми всі розуміємо, що таке час війни, і кожен керівник повинен усвідомлювати, що від його рішень або бездіяльності залежать життя людей", – підкреслив президент.

Зеленський заявив, що керівники двох державних підприємств діяли всупереч закону, всупереч рішенню Ставки та посадовим інструкціям. За його словами, наразі слідство перевіряє діяльність заступників керівників, які відповідали за безпеку.

"Є також інші посадові особи, чиї дії та рішення теж будуть проаналізовані", – додав президент.

За словами Зеленського, СБУ спільно з іншими правоохоронними органами має перевірити й інші подібні підприємства. Він наголосив, що кожен керівник підприємства на своєму рівні має гарантувати, щоб подібні трагедії не повторювалися.

"В Україні є належні місця для зберігання зброї та боєприпасів – усе це визначено таким чином, щоб поруч не було житлових будинків. А відновлення зруйнованого має відбуватися швидше, це стосується не лише Вишневого. Звісно, багато що залежить від якості роботи в громадах та на обласному рівні, але й на рівні уряду є що виправити. Найближчим часом будуть ухвалені рішення", – розповів президент України.

Майбутнє "Укроборонпрому"

Зеленський зазначив, що сьогодні також обговорювалося майбутнє "Укроборонпрому". Він нагадав, що це велика структура, до якої входять десятки підприємств, одне з яких розмістило той склад у Вишневому.

"Звісно, внутрішні процеси в структурі "Укроборонпрому" щодо контролю за діяльністю підприємств і директорів мають бути суворішими", – підсумував президент.

Вибух на складі у Вишневому – що відомо

Нагадаємо, що 6 липня внаслідок масованої російської атаки у Вишневому Бучанського району почали детонувати боєприпаси на одному зі складів. Усіх мешканців громади та працівників підприємств попросили не виходити на робочі місця та не перебувати на вулиці.

Потім у Вишневому та селі Крюківщина оголосили про евакуацію для всіх бажаючих через загрозу повторної детонації боєприпасів. Тоді ж глава МВС Ігор Клименко повідомив, що на Київщині внаслідок обстрілу загинули 3 людини.

Через кілька годин детонація вибухонебезпечних предметів у Вишневому припинилася. Прес-секретар ДСНС Київської області Вікторія Рубан повідомила, що на місці події було створено оперативний штаб.

Пізніше президент України Володимир Зеленський заявив, що склад у Вишневому належав одному з підприємств "Укроборонпрому". Він наголосив, що будуть звільнення.

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