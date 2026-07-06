На Київщині через російську атаку є поранені та загиблий: що відомо про наслідки

Наслідки фіксують у трьох районах.

Внаслідок сьогоднішньої атаки росіян постраждав не лише Київ, а й область. Як повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник, є загиблий та багато поранених.

Так, наслідки ворожої атаки зафіксовані у Бучанському, Вишгородському та Броварському районах області.

У Бучанському районі загинула людина.

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Ще 10 жителів області отримали травми. Шестеро постраждалих із осколковими пораненнями та переломами кінцівок госпіталізовані до місцевої лікарні.

Пошкоджені приватні будинки, підприємства та інші об'єкти цивільної інфраструктури.

Тим часом міська рада Вишневого на Київщині закликає мешканців та місцеві підприємства не виходити на робочі місця та не перебувати на вулиці.

Йдеться про вулиці Київська, Святошинська, Паркова, Лесі Українки, Європейська, Балукова, Залізнична та Південна.

"Просимо всіх залишатися в укриттях до окремого повідомлення про завершення небезпеки", - закликають у міськраді.

Наслідки атаки на Київ

За останніми даними голови Київської МВА Тимура Ткаченка, у столиці вже відомо про сімох загиблих та 24 постраждалих. Мер Києва Віталій Кличко також повідомив, що 14 людей госпіталізовані, в тому числі двоє дітей - 7 та 8 років.

У столиці частково зруйновано кілька багатоповерхівок у різних районах, за даними рятувальників, під завалами ще перебувають люди.

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