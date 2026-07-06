У Вишневому оголосили про евакуацію через загрозу детонації боєприпасів після атаки РФ

Вже тимчасово евакуювали більше 500 людей.

У зв’язку з загрозою повторної детонації вибухонебезпечних предметів після масованої російської атаки у місті Вишневе та селі Крюківщина оголосили про евакуацію для усіх охочих. Про це йдеться у повідомленні міської територіальної громади Вишневого у соціальній мережі Facebook.

Зокрема, спочатку усіх мешканців громади та працівників підприємств попросили "не виходити на робочі місця та не перебувати на вулиці". Йшлося про такі вулиці як Київська, Святошинська, Паркова, Лесі Українки, Європейська, Балукова, Залізнична та Південна.

"Унаслідок масованої ворожої атаки у м. Вишневе можлива повторна детонація вибухонебезпечних предметів. Вони становлять смертельну небезпеку та можуть здетонувати будь-якої миті", - наголошується у повідомленні.

Відео дня

Разом з тим, усі екстрені та оперативні служби залучені до ліквідації наслідків ворожої атаки. Крім того, працівники Національної поліції та ДСНС при необхідності здійснюють евакуацію населення з небезпечних територій.

Також сказано, де розташовуються пункти евакуації для всіх тих, хто потребує виїзду з громади:

у місті Вишневе – вул. Європейська, 30.

у селі Крюківщина – вул. Балукова, 1Е.

"Просимо зберігати спокій, дотримуватися вказівок відповідальних служб та за можливості взяти із собою документи, необхідні ліки, воду й найнеобхідніші речі", - додається у повідомленні.

Оновлено 10.35. Голова МВС Ігор Клименко повідомив, що на Київщині внаслідок обстрілу станом на зараз загинули 3 людей.

"У Вишневому через загрозу повторної детонації ми розпочали евакуацію жителів із небезпечної території. Вже тимчасово евакуювали більше 500 людей до завершення робіт з ліквідації. Також проводимо обстеження пошкоджених приватних будинків, аби не пропустити жодного постраждалого", - зазначив він.

Атака на Україну 6 липня

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 6 липня російські загарбники здійснили чергову масовану ракетну і дронову атаку.

Окупанти запустили 68 ракет і 351 безпілотник різних типів. Зафіксовано влучання 29 балістичних (в тому числі протикорабельних) ракет та 18 ударних БпЛА на 34 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на 16 локаціях.

В Києві внаслідок атаки відомо про 11 загиблих та понад 40 поранених, зруйновані кілька багатоповерхівок.

Вас також можуть зацікавити новини: