Напередодні він повідомив, що складає свої повноваження у "Енергоатомі".

Президент Київської школи економіки (KSE) Тимофій Милованов заявив, що йде з посади у наглядовій раді "Укроборонпрому". Такі новини він повідомив у коментарі "Економічній правді".

За його словами, до такого рішення його спонукала позиція наглядової ради KSE. Там йому "суворо порадили залишити усі посади у наглядових радах державних компаній".

У матеріалі сказано, що вже наступної суботи, 22 листопада має відбутися засідання наглядової ради KSE, де будуть розглядати питання про продовження роботи Милованова на посаді президента у Київській школі економіки.

Чинний склад наглядової ради "Укроборонпрому" було обрано урядом наприкінці грудня 2023 року. До неї також входять член наглядової ради "Укрзалізниці" та колишній СЕО Iberia Refreshments PepsiCo Давид Ломджарія, президентка та СЕО Оборонно-промислової коаліції Аризони Лінді Сміт, колишній член наглядової ради Укрексімбанку та правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Коновець, розповідає ЕП.

До наглядової ради донедавна входив колишній премʼєр-міністр, голова наглядової ради ГО "Аеророзвідка" Олексій Гончарук. 7 листопада стало відомо, що він залишив наглядову раду за власним бажанням.

Розпуск наглядової ради "Енергоатома"

Варто зазначити, що днями Милованов склав повноваження члена наглядової ради "Енергоатому" на тлі корупційного скандалу.

Невдовзі після цього премʼєр-міністерка Юлія Свириденко оголосила про те, що Кабінет міністрів достроково припинив повноваження Наглядової ради "Енергоатому" після гучного скандалу в компанії.

Державній аудиторській службі було доручено провести терміновий аудит "Енергоатому", в тому числі щодо закупівель.

