Детонація припинилась, евакуйовано 600 людей: що відбувається у Вишневому (фото)

Внаслідок російської атаки у місті виникла масштабна пожежа на території складських приміщень.

У місті Вишневе Бучанського району Київської області після російської масованої атаки вже припинилась детонація вибухонебезпечних предметів.

Як повідомила речниця ДСНС Київської області Вікторія Рубан в етері марафону "Єдині новини", наразі з місця інциденту евакуйовано понад 600 людей.

"На даний момент детонація вже не спостерігається, але на місці створено оперативний штаб. Працюють рятувальники разом з працівниками Національної поліції, місцевими органами влади", - повідомила Рубан.

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Разом з тим, як відзначила речниця, на даний момент вже евакуйовано більше 600 чоловік. Людей евакуйовують у спеціально визначені місця.

Також на всіх локаціях працюють фахівці піротехнічних служб і відділень, аби перевірити приватні домоволодіння на можливу наявність вибухонебезпечних предметів. Кожен житловий будинок обстежується.

Окремо, говорячи про якість чистоти повітря, вона сказала, що на даний момент активних пожеж немає, бо рятувальники більшість пожеж ліквідували у приватних житлових будинках. Але, за її словами, з огляду на заходи безпеки, краще не відчиняти вікна. Якщо є маломобільні громадяни, то краще евакуюватися у спеціально визначені місця.

Своєю чергою, як повідомив голова Київської обласної державної адміністрації Микола Калашник у Telegram, станом на зараз встановлено, що у Вишневому внаслідок російського удару загинуло троє людей.

"Відомо про 26 постраждалих, серед яких двоє дітей - немовля віком 9 місяців та 12-річна дитина. До медичних закладів госпіталізовано 18 людей, троє перебувають у важкому стані. Лікарі борються за їхні життя та надають усю необхідну допомогу", - зазначив Калашник.

Він наголосив, що у Вишневому залишається складна ситуація, бо внаслідок атаки виникла масштабна пожежа на території складських приміщень.

"Ударною хвилею та уламками пошкоджено десятки об’єктів. Постраждали приватні житлові будинки, адміністративні, складські та торговельні будівлі", - повідомив Калашник.

При цьому, він зазначив, що після пожеж, спричинених ударом, тимчасово погіршилася якість атмосферного повітря. "Прошу жителів, особливо дітей, людей поважного віку та тих, хто має хронічні захворювання, обмежити перебування на відкритому повітрі, тримати зачиненими вікна та уважно стежити за офіційними повідомленнями", - наголосив він.

Атака по Україні 6 липня

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 6 липня російські загарбники здійснили масований комбінований обстріл України ракетами і дронами. Окупанти запустили 68 ракет і 351 безпілотник різних типів. Зафіксовано влучання 29 балістичних (в тому числі протикорабельних) ракет та 18 ударних БпЛА на 34 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на 16 локаціях.

У зв’язку з загрозою повторної детонації вибухонебезпечних предметів після масованої російської атаки у місті Вишневе та селі Крюківщина оголосили про евакуацію для усіх охочих.

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