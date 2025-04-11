У суботу, 19 квітня, а також у понеділок, 21 квітня, відділення "Нової пошти" та доставка відправлень працюватимуть за звичайним графіком. Про це повідомляє пресслужба компанії.
У зв’язку з Великодніми святами графік роботи "Нової пошти" буде таким:
- субота, 19 квітня, - компанія працюватиме за звичайним графіком суботи;
- неділя, 20 квітня, - вихідний. Відділення, адресне обслуговування та доставка у поштомати працювати не будуть;
- понеділок, 21 квітня, - звичайний графік роботи.
Нагадаємо, що у 2025 році православні й католики святкуватимуть Великдень 20 квітня.
Нова пошта - останні новини
Наприкінці березня "Нова пошта" відкрила власне стаціонарне відділення у Нідерландах у місті Утрехт. Термін доставки з України до Нідерландів - від 6 днів. У новому відділенні в Утрехті клієнти можуть відправляти та отримувати документи й посилки вагою до 100 кг.
Крім того, клієнти "Нової пошти" у британському місті Манчестер можуть відправляти та отримувати посилки, документи і вантажі до 100 кг.
У ніч проти 5 березня російська армія завдала масований дроновий удар по Одесі та передмістю, через що було знищено одне з відділень "Нової пошти", на попіл тоді перетворилося понад 600 посилок.