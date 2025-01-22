Компанія також пропонує кур’єрську доставку з будь-якої адреси у Сполученому Королівстві.

Відтепер клієнти "Нової пошти" у британському місті Манчестер можуть відправляти та отримувати посилки, документи і вантажі до 100 кг.

Як повідомляє пресслужба компанії, це вже третє відділення Nova Post у Сполученому Королівстві. Два перші працюють у Лондоні.

Зазначається, що відділення працюватиме щодня за адресою 149 Cheetham Hill Rd, Cheetham Hill, Manchester. Доставка в Україну становить від 5 днів. Також поштова компанія пропонує кур’єрську доставку з будь-якої адреси у Сполученому Королівстві, включаючи Вельс, Шотландію та Північну Ірландію.

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Крім того, пропонується можливість виклику кур’єра для вже оплачених і запакованих відправлень. А також компанія надає можливість відправлення та отримання через 7 тисяч поштоматів партнерів "Нової пошти" InPost для посилок до 15 кг.

"Нова пошта" - останні новини

20 січня стало відомо, що українські військові зможуть всього за 1 гривню надсилати та отримувати посилки від "Нової пошти" у прифронтові регіони.

У квітні 2024 року "Нова пошта" відкрила своє четверте відділення в Чехії та вийшла на ринок Іспанії.

Вже у травні компанія вийшла на ринок Великої Британії. Тоді відкрилося два відділення у Лондоні та було запущено кур’єрську доставку.

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