Програма зокрема передбачає заходи з гуманітарного розмінування та відновлення критичної інфраструктури.

Японське агентство міжнародного співробітництва (JICA) та українське Мінінфраструктури реалізують дві фази Програми з екстреного відновлення України на загальну суму понад 575 млн доларів.

Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков зазначив, що однією з умов повноцінного відновлення деокупованих громад є перезапуск економіки на цих територіях, тому вже зараз спільно з іноземними партнерам уряд шукає найкращі шляхи для залучення інвестицій.

"Зокрема, у нашому портфелі є довгострокові проекти, повʼязані з транспортною інфраструктурою, збільшенням експортної спроможності, проекти управління відходами. Дякую японському уряду за підтримку", – сказав Кубраков.

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Зазначена Програма з екстреного відновлення України охоплює такі сфери, як гуманітарне розмінування, підтримка транспортної галузі, відновлення критичної інфраструктури, управління відходами руйнувань, медичні та освітні послуги, підтримка аграрного сектору тощо.

У рамках цієї співпраці Японія уже передала першу партію техніки для відновлення Ірпеня, що на Київщині.

Як повідомляв УНІАН, в червні Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України та Агентство реконструкції Японії домовились про обмін досвідом ліквідації наслідків природних та техногенних катастроф. Також японське агентство надаватиме консультаційну та технічну підтримку в питанні відновлення постраждалих громад та територій України.

12 липня стало відомо, що Японія надасть Україні систему виявлення безпілотних літальних апаратів в рамках своєї допомоги для боротьби з військової агресії Росії.

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