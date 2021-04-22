За останні чотири роки 55 компаній змінили місце реєстрації.

За останні чотири роки 55 компаній, які складають 4% від усіх великих платників податків в Україні, переїхали працювати з великих міст в об'єднані територіальні громади (ОТГ).

Про це повідомила платформа для роботи з відкритими даними OpenDataBot.

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"За останні чотири роки 55 компаній змінили місце реєстрації з великих міст на сільські ОТГ - об'єднані територіальні громади. Це 4% від усіх великих платників податків. Серед них ОККО, John Deere, BMW, Huhtamäki", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що майже половина (25 компаній), яка переїхала до ОТГ, працює у сфері оптової торгівлі, вісім підприємств задіяні у сфері торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами.

Зазначається, що до місцевих податків і зборів, які сплачують великі платники податків, належать податок на майно, збір за місця паркування, туристичний збір. Також до місцевого бюджету сплачується частина податку на доходи фізичних осіб із зарплати найманих працівників компаній.

Що цьому передувало

Державна податкова служба України в січні 2012 року створила центральний офіс з обслуговування великих платників податків.

Податкова служба включила до Реєстру великих платників податків на 2021 рік 1375 компаній, що на 254 компанії менше в порівнянні з торішнім реєстром.

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Автор: Богдан Слуцький