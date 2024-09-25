Зазначається, що судна не зможуть використовувати арктичний маршрут до літа наступного року.

У російського проєкту "Арктик СПГ 2", що перебуває під санкціями, залишилося менше ніж місяць, щоб відправити вантаж Північним морським шляхом в Азію. Прохід закриється для танкерів до наступного літа.

Видання Bloomberg пише, що, за даними державної атомної корпорації "Росатом", що управляє каналом, з 15 жовтня льодовий покрив у східній частині Арктики закриє прохід для суден, що не належать до льодового класу.

Раннє закінчення сезону навігації в східному напрямку ще більше обмежить експортні можливості "Арктик СПГ 2", який і так зазнає труднощів із відправленням вантажів і пошуком покупців в умовах посилення санкцій США. Обмеження позбавили проєкт доступу до більш стійких танкерів льодового класу, змусивши його використовувати тільки більш легкі судна, що відклало початок завантаження до початку серпня.

Відео дня

Арктик СПГ 2, проєктна потужність якого спочатку становила 19,8 мільйона тонн на рік, є ключовим елементом у планах Росії щодо розширення своєї присутності на світовому ринку скрапленого газу. Білий дім і його союзники намагаються приборкати ці амбіції та енергетичні доходи Кремля, запроваджуючи обмеження на цей і майбутні проєкти СПГ у Росії.

З моменту початку експорту завод завантажив шість партій, включно з однією, вже відправленою Північним морським шляхом до сховища на Далекому Сході, і ще однією, яка все ще перебуває в дорозі на схід. Жоден із вантажів поки що не знайшов покупця.

Відповідно до російських правил судноплавства проєкт зможе відправляти свої вантажі на суднах нельодового класу західною ділянкою Північного морського шляху, але тільки до 15 листопада.

Арктик СПГ 2 - останні новини

Завод "Арктик СПГ 2" почав виробництво в грудні, але санкції США затримали експорт на кілька місяців. Завод почав поставки в серпні за допомогою суден "тіньового флоту", який використовується для обходу обмежень.

Зазначається, що в схемах транспортування помічено судно Pioneer, яке не має страховика, і належить маловідомій індійській компанії. Пізніше стало відомо, що другий танкер зі скрапленим природним газом пришвартувався до експортного терміналу.

9 вересня Bloomberg повідомило, що "Арктик СПГ 2" вперше відправив вантаж в Азію.

Вас також можуть зацікавити новини: