Реалізація положень закону сприятиме належній розробці якісних та зрозумілих правил функціонування електронної торговельної системи.

Президент України Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення зміни до пункту 1 Розділу XII Закону України "Про концесію", що передбачає відтермнування початку функціонування електронно-торговельної системи (ЕТС) для проведення концесійних конкурсів до 1 вересня 2021 року.

Про це повідомила прес-служба офісу президента.

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Зазначається, що проектування, розробка, тестування та впровадження цієї електронної системи потребує значних часових та фінансових ресурсів, а в умовах обмеженості бюджетних коштів виникає необхідність залучення позабюджетного фінансування, суттєвою перешкодою для чого стала епідемія коронавірусної хвороби COVID-19.

Згідно з повідомленням, реалізація положень закону сприятиме належній розробці якісних і зрозумілих правил функціонування електронної торговельної системи, належних алгоритмів захисту конфіденційної інформації, розміщеної в такій системі, а також стабільності роботи створеної інфраструктури.

Хронологія подій

2 грудня Верховна Рада України прийняла закон, яким передбачається відтермінувати початок функціонування електронно-торговельної системи (ЕТС) для проведення концесійних конкурсів до 1 вересня 2021 року.

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Автор: Павло Степанець