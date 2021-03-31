Будуть показані iOS 15 для смартфонів iPhone, iPadOS 15 для планшетів iPad, macOS 12 для ноутбуків та комп'ютерів Apple.

Компанія Apple назвала дату проведення щорічної Всесвітньої конференції розробників (WWDC), яка у 2021 році знову пройде в онлайн-форматі. Презентації нових пристроїв не очікується.

Про це йдеться в заява компанія.

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Захід відбудеться 7-11 червня, і на ньому представлять фінальні варіанти нових поколінь операційних систем для пристроїв Apple. Зокрема, будуть показані iOS 15 для смартфонів iPhone, iPadOS 15 для планшетів iPad, macOS 12 для ноутбуків і комп'ютерів Apple, watchOS 8 для «розумних» годинників Watch і tvOS 15 для мультимедійної приставки Apple TV.

Про прем'єру нових пристроїв в рамках WWDC-2021 Apple не повідомляє. Традиційно на WWDC компанія не показує нові гаджети, але бувають винятки.

У 2017 році на конференції для розробників відбулася прем'єра нового комп'ютера iMac Pro, 10,5-дюймового планшета iPad Pro і розумної колонки HomePod. У 2019-му Apple на WWDC представила нове покоління ноутбука Mac Pro.

Apple

Apple - американська технологічна компанія, що спеціалізується на виробництві смартфонів, комп'ютерів і різного роду електронних гаджетів. Є однією з найбільших технологічних компаній світу та однією з найбільш капіталізованих компаній світу.

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Автор: Олена Коваленко