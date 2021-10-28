На даний момент Федеральна торгова комісія США вивчає внутрішні документи компанії Facebook.

Компанію Facebook запідозрили в можливому порушенні американського законодавства.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

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На цей момент Федеральна торгова комісія США вивчає внутрішні документи компанії Facebook (Facebook Papers), передані колишньою співробітницею компанії Френсіс Хоген.

Триває перевірка того чи вказують Facebook Papers, що компанія могла порушити угоду агентством з питань конфіденційності від 2019 року. У рамках цієї Угоди Facebook заплатив рекордний штраф у розмірі $5 млрд.

Інформацію про перевірки підтвердив сенатор-демократ від штату Коннектикут Річард Блюментал, який зазначив, що комісія перевіряє, чи не приховав Facebook від регулятора інформацію з внутрішніх перевірок.

За словами колишнього голови Комісії Вільяма Ковачича, влада вивчає, чи був Facebook зобов'язана попереджати користувачів про можливі ризики, виявлені під час внутрішніх перевірок.

Facebook і українська аудиторія:

З січня 2021 року кількість користувачів Facebook скоротилося в усіх обласних центрах України. Станом на липень 2021 року аудиторія Facebook в Україні становила 16 млн активних користувачів. Facebook Messenger надає перевагу мільйонам українців.

Рекламними інструментами Facebook були охоплені 24 млн українців.

Автор: Олена Коваленко