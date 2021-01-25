Сервіс, який підтримує Tencent Holdings, запропонує інвесторам 365 млн своїх акцій за ціною 105-115 гонконгських доларів.

Другий за величиною аудиторії сервіс коротких відео китайський Kuaishou Technology готується до проведення IPO в Гонконзі.

Про це повідомляє The South China Morning Post. В рамках первинного розміщення акцій компанія сподівається залучити $5,4 млрд.

Читайте такожDubsmash змінює власника: Reddit вирішив купити конкурента TikTok

Сервіс, який підтримує Tencent Holdings, запропонує інвесторам 365 млн своїх акцій за ціною 105-115 гонконгських доларів.

При цьому сервіс допускає реалізацію опціону додаткової емісії в разі високого попиту на акції. У цьому випадку сума залучених коштів може досягти $6,2 млрд.

Це розміщення стане найбільшим для гонконгської фондової біржі з листопада 2019 року, коли свої акції на біржі розмістила Alibaba Group, зумівши залучити близько $13 млрд.

IPO Kuaishou призначено на 26 січня, а стартова ціна акцій буде визначена 28-29 січня. Котируватися на біржі Гонконгу kuaishou почне 5 лютого. У разі реалізації опціону на додаткову емісію ринкова капіталізація компанії досягне $ 61,7 млрд.

Що таке IPO

Первинне публічне розміщення акцій, або IPO (Initial Public Offering), - перший публічний продаж акцій компанії необмеженому колу осіб. Компанія випускає акції та розміщує їх на біржі, а будь-який охочий інвестор або інвестиційний фонд може придбати папери.

Ситуація з TikTok

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Олена Коваленко