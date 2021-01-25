Другий за величиною аудиторії сервіс коротких відео китайський Kuaishou Technology готується до проведення IPO в Гонконзі.
Про це повідомляє The South China Morning Post. В рамках первинного розміщення акцій компанія сподівається залучити $5,4 млрд.
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Сервіс, який підтримує Tencent Holdings, запропонує інвесторам 365 млн своїх акцій за ціною 105-115 гонконгських доларів.
При цьому сервіс допускає реалізацію опціону додаткової емісії в разі високого попиту на акції. У цьому випадку сума залучених коштів може досягти $6,2 млрд.
Це розміщення стане найбільшим для гонконгської фондової біржі з листопада 2019 року, коли свої акції на біржі розмістила Alibaba Group, зумівши залучити близько $13 млрд.
IPO Kuaishou призначено на 26 січня, а стартова ціна акцій буде визначена 28-29 січня. Котируватися на біржі Гонконгу kuaishou почне 5 лютого. У разі реалізації опціону на додаткову емісію ринкова капіталізація компанії досягне $ 61,7 млрд.
Що таке IPO
Первинне публічне розміщення акцій, або IPO (Initial Public Offering), - перший публічний продаж акцій компанії необмеженому колу осіб. Компанія випускає акції та розміщує їх на біржі, а будь-який охочий інвестор або інвестиційний фонд може придбати папери.
Ситуація з TikTok
- 7 вересня 2020 року компанія TikTok виграла суперечка за український домен.
- 28 серпня 2020 року американська торгова мережа об'єдналася з Microsoft для покупки TikTok.
- 27 серпня 2020 року генеральний директор компанії TikTok Кевін Майєр заявив про те, що йде у відставку на тлі значного політичного тиску на популярну соцмережу з боку Білого дому.
- 8 серпня 2020 року стало відомо, що американська компанія готова купити TikTok у чотирьох країнах.
- 13 серпня 2020 року з'явилася інформація про те, що індійський TikTok можуть продати за $ 3 мільярди.
- 2 серпня 2020 року американська компанія Microsoft припинила переговори про покупку китайської соціальної мережі TikTok.
- 31 липня видання New York Times повідомило, що американський технологічний гігант Microsoft веде переговори про придбання TikTok. Того ж дня президент США Дональд Трамп заявив, що його адміністрація розглядає можливість заборони китайської соцмережі TikTok. Зазначалося, що китайська компанія становить загрозу національній безпеці США.
- Американські законодавці висловлювали побоювання з приводу того, що TikTok обробляє дані користувачів. Зокрема, їх турбували Китайські закони, що зобов'язують місцеві компанії співпрацювати з розвідувальними службами КНР.
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