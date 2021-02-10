Huawei хоче оскаржити свій статус "загрози нацбезпеці США".

Китайська Huawei Technologies збирається оскаржити рішення Федеральної комісії зі зв'язку( FCC), яка визнала компанію загрозою нацбезпеці США.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

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Відповідний позов Huawei подала до Апеляційного суду Сполучених Штатів по п'ятому округу.

Китайська компанія зажадала переглянути рішення FCC, яким вона була визнана загрозою національній безпеці США, а покупки обладнання Huawei американськими операторами зв'язку були блоковані.

У позові Huawei йдеться, що постанова комісії, винесена в грудні, перевищувала її повноваження і була «зловживанням повноваженнями, не підтвердженим доказами».

Водночас у FCC вважають своє рішення законним і заявляють, що продовжать його захищати.

Huawei: історія конфлікту

Федеральна комісія зі зв'язку Сполучених Штатів офіційно визнала Китайські телекомунікаційні компанії Huawei та ZTE загрозою національній безпеці.

Рішення почало діяти від 30 червня 2020 року.

У липні під тиском США британський уряд ухвалив виключення обладнання Huawei з мережі 5G до 2027 року.

Всі звинувачення Huawei відкидає, а рішення США про заборону віце-президент компанії назвав "політично мотивованим і не пов'язаним з оцінкою ризиків".

Також шведська влада заборонила місцевим операторам зв'язку використовувати обладнання від китайських постачальників Huawei або ZTE для своїх мереж 5G.

Вашингтон підштовхує своїх союзників до подібних жорстких дій щодо китайських фірм.

Телекомунікаційний гігант Huawei не витримав санкцій США, які звинуватили бренд у співпраці з китайськими спецслужбами та стеженні за користувачами, і вирішив продати підрозділ Honor за 15,2 мільярда доларів.

22 грудня влада США заявила про те, що виділить $1,9 млрд на фінансування програми по демонтажу телекомунікаційного мережевого обладнання Huawei, яке, за словами уряду США, становить загрозу для національної безпеки країни.

23 грудня 2020 року Міністерство закордонних справ України вирішило демонтувати з будівель відомства все обладнання китайської компанії Huawei.

23 грудня 2020 року уряд США заявив про те, що може надати Україні фінансову допомогу, щоб покрити різницю в ціні між 5G-обладнанням китайської Huawei та іншими постачальниками телекомунікаційних послуг.

18 січня 2021 року адміністрація Трампа повідомила постачальників Huawei, в тому числі виробника мікросхем Intel, про відкликання ліцензій на постачання обладнання для китайської компанії та має намір відхилити десятки інших заявок.

Станом на 28 січня 2021 року санкції США майже у два рази обвалили продажі Huawei.

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Автор: Олена Коваленко