В цілому протягом кварталу в Західній Європі було відвантажено 28,8 млн пристроїв.

За підсумками третього кварталу 2020 року ринок смартфонів у Західній Європі скоротився на 6,5%.

Про це повідомляє ITC з посиланням на результати дослідження, проведеного аналітиками IDC.

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Як пише видання, більшою мірою спад на ринку обумовлений пандемією COVID-19, що торкнулася ланцюжка поставок, виробництво і збут.

В цілому протягом кварталу в Західній Європі було відвантажено 28,8 млн пристроїв.

Регіональний лідер - Samsung. Південнокорейському виробнику вдалося зберегти перше місце, попри спад продажів: результат виявився на 6,9% гірше, ніж минулого року -10,3 млн проти 11 млн пристроїв.

На другому місці знаходиться Apple, яка завдяки стійкому попиту на Phone 11 і iPhone SE наростила продажі на 1,1% — з 8,1 до 8,2 млн пристроїв.

Третє місце посідає Xiaomi, яка витіснила Huawei з трійки лідерів. Вона наростила продажі на 151,6% (з 1,5 млн до 3,7 млн смартфонів), що призвело до збільшення її частки з 4,8% до 12,8%.

Продажі смартфонів Huawei в Західній Європі обвалилися майже на 60%.

Плани Huawei

У жовтні 2020 року ЗМІ писали про те, що Huawei розраховує виручити від продажу Honor близько 3,7 мільярда доларів, а серед потенційних покупців називалися Xiaomi, TCL і Digital China Group.

15 жовтня 2020 року стало відомо про те, що Huawei веде переговори щодо продажу бренду смартфонів Honor.

11 листопада 2020 року стало відомо про те, що компанія Huawei погодилася продати свій молодіжний бренд Honor консорціуму Digital China.

Huawei: історія конфлікту

У 2018 році директори ЦРУ, ФБР, АНБ та інших розвідувальних органів США заявили, що не рекомендують купувати техніку китайських компаній Huawei та ZTE через ризик шпигунства.

У травні 2019 року США внесли китайську Huawei до чорного списку, обмеживши діяльність компанії на американському ринку і заборонивши американським держструктурам використовувати обладнання Huawei.

У травні 2020 року глава Держдепартаменту США Майк Помпео опублікував заяву, в якій говориться, що в майбутньому буде ще більше обмежений експорт американських товарів для компанії Huawei.

1 липня 2020 року Федеральна комісія зв'язку США офіційно оголосила Китайські телекомунікаційні компанії Huawei та ZTE загрозою національній безпеці.

13 липня 2020 року в Huawei заявили, що сподіваються на відстрочку до 2025 року у питанні відсторонення компанії від розгортання 5G у Великобританії.

20 липня 2020 року Британія попросила Японію розгорнути 5G без Huawei.

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Автор: УНІАН