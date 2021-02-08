Зважаючи на слабкий попит на iPhone 12 mini, компанія заздалегідь поховає найдешевший апарат з актуальної серії.

Apple може зняти з виробництва свій найкомпактніший смартфон нового покоління.

Читайте такожПродажі iPhone 12 mini провалилисяПро це повідомляє видання Appleinsider з посиланням на звіт аналітика JP Morgan Вільяма Янга (William Yang).

Зокрема, фахівець оцінює обсяги поставок смартфонів Apple на наступний квартал року.

Згідно з його прогнозом, американська компанія збереже обсяги з випуску флагманів iPhone 12 і 12 Pro. Їх поставки складуть 56 і 41 мільйон відповідно.

Експерт вважає, що Apple скоротить поставки iPhone 12 mini на 11 мільйонів одиниць.

Відзначаючи слабкий попит на компактний флагман, Янг прогнозує припинення виробництва смартфона до другого кварталу 2021 року. Таким чином, фахівець вважає, що компанія заздалегідь поховає Найдешевший апарат з актуальної серії.

Аналітик зазначив, що виробництво топового флагмана - iPhone 12 Pro Max - збільшиться на 11 мільйонів екземплярів. Також Apple звертає увагу на успіх iPhone 11, випущеного восени 2019 року, і збільшує виробництво пристрою на вісім мільйонів одиниць.

У своєму звіті Вільям Янг також заявив, що у 2021 році Apple представить чотири нових смартфона. Поставки флагманів, запланованих на кінець року, повинні скласти 80-90 мільйонів штук.

Також аналітик упевнений, що американська компанія не випустить нове покоління iPhone SE цієї весни - за інформацією експерта, вихід iPhone SE 3 відбудеться в першій половині 2022 року.

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Автор: УНІАН