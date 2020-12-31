В останні дні 2020 року Київстар збільшив територію доступу до швидкісного мобільного інтернету в 16 областях України. Для цього оператор встановив 48 базових станцій на частотах 900 МГц

Територія покриття 4G/LTE мережі Київстар збільшилась у 400 населених пунктах, де проживає 178 тисяч людей. Зокрема, швидкісний мобільний інтернет на частотах 900 МГц з’явився у населених пунктах Українськ, Світлодарськ, Михайлівка Донецької області, Велика Копаня Закарпатської області, Іванопіль Житомирської області, Павлів, Журавно, Мармузовичі, Загірне Львівської області, Диканька і Веприк Полтавської області, Борова і Пересічне Харківської області, Варва Чернігівської області.

Щоб покращити якість і швидкість мобільного інтернету, Київстар встановив 48 базових станцій, що працюють на частотах LTE 900. Цей діапазон забезпечує більший радіус дії мобільного обладнання оператора, що забезпечує більш широке покриття мережі.

Швидкісний мобільний інтернет створює нові можливості для бізнесу, освіти, отримання дистанційних медичних консультацій, доступу до адміністративних послуг, тощо. Щоб скористатись швидкісною мобільною передачею даних достатньо смартфона, який підтримує технологію LTE/4G, та відповідної SIM-карти (USIM), яку можна отримати безкоштовно у оператора.

Київстар забезпечує можливість доступу до зв’язку 4G для понад 86% населення. За 9 місяців 2020 року оператор інвестував у розвиток нових мобільних технологій понад 4 млрд грн. У 2021 році оператор планує збільшити покриття 4G мережі і надавати послуги швидкісного мобільного інтернету на території, де проживає 90% населення.

Для того, щоб усі мобільні оператори могли розвивати технологію 4G/LTE, Київстар добровільно передав державі частину свого спектру в цьому діапазоні. Це дало можливість телеком регулятору перерозподілити додаткові частоти між іншими мобільними операторами, що прискорило розвиток нових технологій зв’язку в Україні.

Довідка про Київстар. Київстар – найбільший український оператор телекомунікацій, що надає послуги зв’язку та передачі даних на основі широкого спектру мобільних та фіксованих технологій, у тому числі 4G для 25,8 млн абонентів. Оператор забезпечує зв’язок 4G на території з 86% населення. Акціонери Київстар – міжнародна Група VEON Ltd, офіс в Нідерландах. Акції Групи знаходяться в обігу на фондових біржах NASDAQ (Нью-Йорк) та Euronext (Амстердам). Київстар 23 роки працює в Україні і є телеком оператором №1, найдорожчим національним брендом, найкращим роботодавцем і найбільшим платником податків до бюджету на телеком ринку.

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Автор: УНІАН