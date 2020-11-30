Київстар має великий досвід у реалізації різних проектів для Smart City, і радий можливості розвивати співпрацю в цьому напрямку із Запорізькою ОДА.

30 листопада 2020 року був підписаний відповідний Меморандум про співпрацю у сфері інформаційних проєктів між трьома мобільними операторами та Запорізькою облдержадміністрацією.

Мета Меморандуму – продуктивна співпраця сторін за чотирма основними напрямками:

Пошук зниклих дітей.

Дослідження пасажиропотоку заради оптимізації транспортної мережі області.

Оповіщення населення щодо надзвичайних ситуацій.

Організація якісного та безпечного транспортного обслуговування пасажирів, зокрема відео- та GPS-моніторингу.

"У нас є бачення, як за допомогою сучасних цифрових інструментів покращити якість життя в області й зробити комунікацію в разі надзвичайних ситуацій якіснішою, – прокоментував Віталій Боговін, Голова ЗОДА. – Всі ми живемо в непростий період пандемії коронавірусу, коли своєчасне отримання правдивої інформації може врятувати життя".

Пошук зниклих дітей

Проєкт передбачає запровадження механізмів пошуку безвісно зниклих дітей з використанням новітніх інформаційних та телекомунікаційних технологій.

"Київстар має великий досвід в реалізації різних проектів для Smart City, тож ми раді можливості розвивати співробітництво в цьому напрямку із Запорізькою ОДА. Компанія розуміє високу важливість оперативної взаємодії мобільних операторів і всіх місцевих служб у пошуку зниклих дітей. Наш проект "Пошук дітей", реалізований Київстар спільно з Національної поліцією України, вже зараз дозволяє підключити до пошуку тих людей, які перебували недалеко від місця, де дитина була помічена востаннє. Такі люди отримують SMS* з відповідною інформацією та пропозицією зателефонувати на номер 102, – прокоментував Павло Прохоренко, начальник департаменту по роботі з державними підприємствами Київстар. – З 2017 року абоненти Київстар допомогли Національній поліції розшукати 511 дітей по всій Україні, зокрема в Запорізькій області знайшли 34 дитини. Ми готові й надалі розвивати цей проект, готові ділитися напрацюваннями з іншими операторами, щоб пошук зниклих дітей ставав ще більш ефективним".

Дослідження пасажиропотоку

За допомогою Big Data від мобільних операторів планується дослідити та вивчити пасажиропотік Запорізької області задля розуміння реальних запитів населення та оптимізації транспортної мережі.

"Vodafone активно розвиває смарт технології в Україні за такими основними напрямками, як транспорт, комунальна інфраструктура, медицина, безпека, туризм. Рішення Vodafone допомагають впровадити зручний транспорт завдяки ефективному й точному плануванню на основі Big Data-аналітики, а також диспетчеризації транспорту на основі IoT-рішень; забезпечити оперативне оповіщення людей у ​​разі надзвичайних ситуацій, поліпшити туристичну привабливість міст завдяки створенню туристичного цифрового двійника міста або регіону на основі аналітики великих даних, – зазначив Сергій Скрипніков, заступник генерального директора Vodafone Україна, регіон Північ. – Дякуємо Запорізькій ОДА в особі Віталія Боговіна за ініціативу й готові поділитися своїми технологічними рішеннями й досвідом для поліпшення умов проживання мешканців області".

Оповіщення населення щодо надзвичайних ситуацій

В рамках цього проєкту планується впровадження системи інформування населення щодо дій в умовах надзвичайних ситуацій, налагодження взаємозв’язку та взаємної координації дій органів влади та місцевого самоврядування з попередження та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій

"Такий проєкт має велике соціальне значення, адже будь-яку критичну ситуацію краще попередити, ніж боротися з її наслідками. Спираючись на законодавчу й нормативну базу, ми вже опрацювали модель, як правильно максимально швидко організувати оповіщення населення про надзвичайну ситуацію за допомогою SMS. Зробити розсилку саме тим, хто її потребує, допомагають можливості Big Data-технологій", – розповів Павло Прохоренко.

Організація якісного та безпечного транспортного обслуговування пасажирів

У співпраці з мобільними операторами область планує впровадити системи GPS–моніторингу, диспетчеризації та відеомоніторингу в автотранспортних засобах, що здійснюють перевезення пасажирів.

Відео- та GPS-моніторинг у громадському транспорті дають можливість відстежувати місцезнаходження міського транспорту, контролювати швидкісний режим і дотримання правил дорожнього руху водіями, а також контролювати проходження за маршрутом згідно розкладу. Відеомоніторинг також допоможе вирішувати такі актуальні завдання, як, наприклад, відстеження дотримання карантинних норм. – прокоментував Дмитро Дзябура, директор з продажів та відносин з клієнтами lifecell. У lifecell вже є напрацювання в даному напрямку. У перспективі аналіз Big Data й алгоритми машинного навчання зможуть допомогти знайти оптимальні маршрути для транспортних потоків і пасажирських переміщень, позначивши зони підвищеного ризику на окремих ділянках доріг".

За словами очільника Запорізької облдержадміністрації Віталія Боговіна, командна робота місцевої влади та національних операторів зробить життя людей у Запорізькій області простішим і комфортнішим.

*Відбір мобільних номерів здійснюють інтелектуальні автоматичні IT-системи із дотриманням усіх вимог щодо повної конфіденційності процесів моніторингу та інформації про абонентів відповідно до Закону України "Про захист персональних даних" та "Про телекомунікації".

Довідка про Київстар

Київстар – український оператор телекомунікацій, який надає послуги зв’язку та передачі даних на основі широкого спектра мобільних і фіксованих технологій, у тому числі LTE (4G). Послугами оператора користуються 25,8 млн абонентів. Акціонер Київстар – міжнародна група VEON Ltd, що має офіс у Нідерландах. Акції Групи знаходяться на фондових біржах NASDAQ (Нью-Йорк) та Euronext (Амстердам). Київстар понад 20 років працює в Україні та є найбільшим платником податків на телекомринку, а також одним із кращих роботодавців і соціально відповідальною компанією.

Довідка про Vodafone

Vodafone - одна з найбільших світових телекомунікаційних компаній, що надає широкий спектр послуг, включаючи мобільний Голосовий зв'язок, передачу даних, обмін повідомленнями, фіксований Інтернет і кабельне телебачення. Оператор працює у 22 країнах, має партнерські угоди з операторами 48 країн і надає послуги фіксованого широкосмугового доступу в Інтернет на 17 ринках. Станом на 30 червня 2020 року Vodafone надає послуги понад 300 мільйонам абонентів мобільного зв'язку та 27 мільйону користувачів фіксованого інтернету.

Vodafone Україна - провідна українська телеком компанія, яка надає послуги швидкісного інтернету 3G і 4G.інвестиції Vodafone в період активного будівництва мереж швидкісного інтернету у 2015 – 3 кварталі 2020 року перевищили 28,1 мільярда гривень. На сьогодні мережа 4G покриває понад 81% населення країни.

Рекордні інвестиції дозволили забезпечити технологічне лідерство і розвивати нові технологічні послуги - Інтернет речей (IoT), технології та рішення для Smart City, аналітика великих даних, Mobile ID, Фінтех послуги, хмарні сервіси. В Україні послугами Vodafone користуються 19 мільйонів клієнтів.

Довідка про lifecell

lifecell - український діджитал-оператор, що надає справжню свободу спілкування. За допомогою доступного високошвидкісного мобільного Інтернету lifecell відкриває сучасні можливості мобільної комунікації для всіх категорій користувачів незалежно від віку чи знань технологій. Оператор належить Turkcell — турецькому постачальнику конвергентних телекомунікаційних і технологічних послуг. Станом на кінець третього кварталу 2020 року активна 3-місячна абонентська база lifecell становила 7,8 млн користувачів.

Діджитал-оператор lifecell пропонує тарифи та послуги, які є зручними та вигідними для користувачів розумних пристроїв. До цифрового портфоліо сервісів і продуктів компанії також входять: багатофункціональний месенджер BiP, захищене хмарне сховище lifebox, мобільний платіжний сервіс тощо. Діджитал-оператор реалізовує низку проєктів, спрямованих на розвиток "розумного міста", покращення безпеки громадян і запуск мереж IoT (Інтернету речей).

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Автор: УНІАН