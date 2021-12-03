Округлені кути елементів інтерфейсу, "легка" шапка та автоматична зміна теми відповідно до налаштувань Windows.

Презентований в червні редизайн Office нарешті виходить у світ – Microsoft офіційно оголосила про випуск оновлення офісного пакета для всіх користувачів. Раніше його могли протестувати тільки учасники програми бета-тестування.

Це оновлення Office розроблялося відповідно до дизайн-мови Windows 11, проте обмежень для попередньої версії ОС немає – встановити апдейт можна і на "десятку", пише The Verge.

Головне поліпшення пакету програм криється в "шапці" – Word, Excel і т.д. позбулися кольорової заливки області заголовка, а також отримали нові панелі інструментів з округленими елементами інтерфейсу. При зміні теми оформлення операційної системи додатки почнуть підлаштовуватися під неї автоматично.

Включити або відключити оновлений інтерфейс можна буде за допомогою значка мегафона в правому верхньому кутку заголовка вікна. Якщо його немає, значить апдейт для вас ще не доступний. Оновлення доступне для Word, Excel, PowerPoint і OneNote, незабаром з'явиться в Access, Project, Publisher і Visio.

Помітних візуальних змін зараз не так багато. Минулого року представники Microsoft говорили, що впровадження більш значних змін може затягнути на один-два роки.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що свіже оновлення Windows 11 принесло більш гнучке налаштування "Пуск" та ряд інших поліпшень. А ще повернули годинник та дату на додаткові монітори.

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Автор: Денис Пономаренко