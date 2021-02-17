У США її рекомендована ціна становитиме 99 доларів (в Україні новинка офіційно продаватися не буде)

У продаж бездротова гарнітура Xbox повинна надійти 16 березня, в США її рекомендована ціна становитиме 99 доларів (в Україні новинка офіційно продаватися не буде).

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Про це повідомляє портал ITC.ua.

"Bluetooth-гарнітура Xbox Wireless Headset призначена, в першу чергу, для консолей Xbox One і Xbox Series X / S, але її також можна використовувати і з ПК з Windows 10 (може знадобитися адаптер Xbox Wireless Adapter for Windows 10), а також мобільними пристроями", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що гарнітуру можна пов'язати з мобільним пристроєм по Bluetooth для прослуховування музики або спілкування зберігаючи одночасне підключення до Xbox.

Серед особливостей Xbox Wireless Headset компанія Microsoft виділяє підтримку об'ємного звуку (Windows Sonic, Dolby Atmos і DTS Headphone: X), систему шумозаглушення і приватність (автоматичне відключення мікрофона, коли користувач зберігає мовчання; також це можна зробити за допомогою фізичної кнопки, а світловий індикатор сповістить про статус).

Налаштування звуку здійснюється через еквалайзер в меню аксесуарів Xbox.

Повна зарядка Xbox Wireless Headset займає близько трьох годин. На одному заряді пристрій може пропрацювати близько 15 годин, а за півгодини його можна зарядити настільки, що вистачить на 4 години автономної роботи.

Маса гарнітури - 312 грамів.

Xbox Wireless Headset оснащена регульованим м'яким наголов'ям і поліуретановими амбушюрами, а сама конструкція спроектована для максимального комфорту під час тривалих ігрових сесій. Обертові прогумовані колеса прокрутки дозволяють контролювати гучність і баланс звуку в іграх / чатах.

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Автор: УНІАН