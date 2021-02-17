Microsoft представила бездротову гарнітуру Xbox / фото Microsoft

У продаж бездротова гарнітура Xbox повинна надійти 16 березня, в США її рекомендована ціна становитиме 99 доларів (в Україні новинка офіційно продаватися не буде).

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Про це повідомляє портал ITC.ua.

"Bluetooth-гарнітура Xbox Wireless Headset призначена, в першу чергу, для консолей Xbox One і Xbox Series X / S, але її також можна використовувати і з ПК з Windows 10 (може знадобитися адаптер Xbox Wireless Adapter for Windows 10), а також мобільними пристроями", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що гарнітуру можна пов'язати з мобільним пристроєм по Bluetooth для прослуховування музики або спілкування зберігаючи одночасне підключення до Xbox.

фото Microsoft

Серед особливостей Xbox Wireless Headset компанія Microsoft виділяє підтримку об'ємного звуку (Windows Sonic, Dolby Atmos і DTS Headphone: X), систему шумозаглушення і приватність (автоматичне відключення мікрофона, коли користувач зберігає мовчання; також це можна зробити за допомогою фізичної кнопки, а світловий індикатор сповістить про статус).

фото Microsoft

Налаштування звуку здійснюється через еквалайзер в меню аксесуарів Xbox.

Повна зарядка Xbox Wireless Headset займає близько трьох годин. На одному заряді пристрій може пропрацювати близько 15 годин, а за півгодини його можна зарядити настільки, що вистачить на 4 години автономної роботи.

Маса гарнітури - 312 грамів.

Xbox Wireless Headset оснащена регульованим м'яким наголов'ям і поліуретановими амбушюрами, а сама конструкція спроектована для максимального комфорту під час тривалих ігрових сесій.  Обертові прогумовані колеса прокрутки дозволяють контролювати гучність і баланс звуку в іграх / чатах.

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Автор: УНІАН