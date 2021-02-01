Бейсбольний симулятор MLB The Show 2021 вийде на PlayStation 5 та Xbox Series X навесні.

Sony анонсувала нову частину свого ексклюзивного бейсбольного симулятора – MLB the Show 2021. Вперше гра вийде не лише на консолях PlayStation, але також на Xbox One та Xbox Series X. Реліз гри відбудеться 20 квітня 2021 року.

Про це в офіційному блозі PlayStation повідомили розробники гри з компанії San Diego Studio.

"Це видатний момент для всіх нас, адже тепер франшиза стала ще доступнішою, ніж будь-коли раніше", – заявив Реймон Расселл з San Diego Studio.

Нова частина бейсбольного симулятора буде підтримувати кроссплатформову гру і спільне збереження прогресу на різних консолях.

Розробники також попередили, що у гри будуть різні версії для старого і нового покоління консолей. При переході на приставки наступного покоління стандартне видання гри не оновиться до відповідної версії. Всім, хто захоче оновити MLB The Show 2021 на Xbox Series X та PlayStation 5 потрібно буде придбати колекційне видання або ж одразу купити версію для нових консолей.

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Автор: Сергій Коршунов