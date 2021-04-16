Соцмережі заблоковані з метою підтримки громадського порядку та безпеки.

Міністерство внутрішніх справ Пакистану доручило управлінню електрозв'язку країни тимчасово заблокувати доступ до соціальних мереж і мессенджерів - Twitter, Facebook, WhatsApp, YouTube і Telegram.

Про це повідомляє видання Dawn.

Читайте такожВ Instagram Facebook з'явиться функція приховування лайків

Блокування було введено сьогодні, 16 квітня.

Офіційно причина відключення не називається, видання пов'язує його з протестами.

Управління електрозв'язку Пакистану заявило, що доступ до деяких соцмереж має бути обмежений "з метою підтримки громадського порядку і безпеки". Провайдер інтернет-послуг Nayatel повідомив клієнтам, що заблокував платформи, виконуючи директиви Міністерства внутрішніх справ.

Що відбувається в Пакистані

Напередодні в Пакистані було заборонено крайній правий ісламістський рух "Техрік-і-Лаббайк Пакистан".

Рух визнали терористичною організацією і заборонили його діяльність.

Лідера організації Саада Хуссейна Різві заарештували. На вулицях почалися протести прихильників руху. Семеро людей загинули, понад 300 поліцейських постраждали.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Олена Коваленко