Однією з головних фішок апарату став потужний акумулятор на 6000 мАг.

Суббренд POCO китайської компанії Xiaomi представив бюджетний смартфон POCO M3, який виділяється серед однокласників стереозвуком та ємною батареєю.

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Як повідомляє 4PDA, апарат побудований на чіпсеті Snapdragon 662 і оснащений 4 ГБ оперативної пам'яті типу LPDDR4x та накопичувачем UFS 2.2 об'ємом до 128 ГБ. Гібридний слот дозволяє встановити одночасно карту пам'яті microSD ємністю до 512 ГБ і дві сім-карти.

Головною "фішкою" POCO M3 став потужний акумулятор на 6000 мАг. Він підтримує швидку зарядку потужністю 18 Вт від комплектного адаптера. Крім того, апарат отримав стереодинаміки, що абсолютно не типово для бюджетного сегмента.

Новинка отримала дисплей на 6,53 дюйми з роздільною здатністю Full HD+, прикритий загартованим склом Gorilla Glass 3.

Основна камера POCO M3 отримала сенсор на 48 Мп, на додаток до якого передбачені два модулі по 2 Мп для портретних і макрофотографій. Заявлений нічний режим зйомки.

Смартфон отримає 3,5-мм роз'єм для навушників, а сканер відбитків пальців вбудований в кнопку включення. Водночас, про підтримку NFC не згадувалося. Він також виділяється суперечливим дизайном - чорний блок з камерою на тильній панелі розтягнувся майже на всю ширину пристрою.

POCO M3 надійде в продаж 27 листопада. Першим покупцям будуть доступні спеціальні ціни, надалі смартфон буде продаватися за ціною в 149 доларів за версію на 4+64 ГБ (близько 4 200 грн) і 169 доларів – за версію 4 + 128 ГБ (близько 4700 грн).

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Автор: Дмитро Захаров