Найбільша частка в загальному обсязі продажів в третьому кварталі у Xiaomi - 40%.

Смартфони китайських компаній Хіаомі і Huawei, а також південнокорейської компанії Samsung стали найпопулярнішими в Україні за підсумками третього кварталу 2020 року.

Про це повідомляє міжнародна аналітична компанія Canalys.

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Зокрема, частка Xiaomi в загальному обсязі продажів у третьому кварталі склала 40% (продажі телефонів у річному вираженні зросли на 82%); частка Samsung – 25% (продажі скоротилися на 6%), частка Huawei склала 16% (продажі скоротилися на 22%).

Четверте місце з часткою 4% ділять Смартфони китайських компаній ZTE та Oppo.

Компанія Canalys не надала інформації щодо фізичної кількості смартфонів, які були продані в Україні в третьому кварталі цього року.

Світові поставки смартфонів

Згідно з дослідженням міжнародного дослідницького центру International Data Corporation (IDC), світові поставки смартфонів в третьому кварталі 2020 року в порівнянні з аналогічним періодом минулого року скоротилися на 1,3% у зв'язку з негативним економічним впливом пандемії коронавірусу на споживчий попит.

Згідно з дослідженням міжнародної аналітичної компанії Canalys, світові поставки смартфонів у 2020 році в порівнянні з минулим роком скоротяться на 10,7% у зв'язку з негативним економічним впливом пандемії коронавірусу на споживчий попит.

Компанія прогнозує, що у 2021 році ринок почне відновлюватися і поставки смартфонів зростуть на 9,9%.

Canalys - міжнародна аналітична компанія, що спеціалізується на дослідження ринку технологій. Штаб-квартира компанії знаходиться в США. Canalys має представництва у Великобританії, Китаї, Індії, Сінгапурі.

Попередні рейтинги

У лютому 2019 року були названі смартфони з найвищим і найнижчим випромінюванням.

У вересні 2019 року був опублікований топ-5 найпопулярніших брендів смартфонів.

На початку 2020 року був оприлюднений топ-10 найбільш продаваних смартфонів 2019.

У серпні 2020 року фахівці Expert Imaging and Sound Association (EISA) склали рейтинг кращих смартфонів року.

30 жовтня 2020 року аналітики IDC назвали лідерів на ринку смартфонів.

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Автор: Павло Степанець