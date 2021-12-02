Проблеми з Інтернетом – не поспішайте телефонувати провайдеру.

В Новий рік насилу пересилаються повідомлення та не відкриваються сайти? Можливо, уся річ у тематичних новорічних прикрасах. Принаймні, так стверджує інтернет-гігант Sky, що розбирається зі скаргами клієнтів британських мереж.

Все насправді дуже просто: радіосигнал відбивається від різних поверхонь, а деякі матеріали його блокують.

Перша головна помилка – ставити роутер за прикрашеною ялинкою. Мішура, блискітки та всілякі "дощики", якими прикрашають святкові ялиці, здатні створювати перешкоди, адже вони зроблені з такого матеріалу, який може відбивати сигнал Wi-Fi.

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Також рекомендується використовувати окремі розетки для роутера та новорічної ілюмінації – інакше, може трапитися інтерференція. Особливо це стосується миготливих та невідомого походження гірлянд.

Ну, і найочевидніша порада – намагатися прикрасити сам роутер ні в якому разі не потрібно.

Зростання цін на інтернет:

У 2020 році Україна увійшла в топ 5 країн світу з найдешевшим Інтернетом. Середня вартість гігабайта мобільного інтернету тоді коштувала 0,46 долара.

12 листопада 2021 року українців попередили про прийдешнє подорожчання Інтернету.

23 листопада 2021 року експерти прогнозували, що на ринку дротового широкосмугового доступу (ШСД) в інтернет буде спостерігатися серйозне зростання цін.

Автор: Денис Пономаренко