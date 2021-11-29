У відомстві планують продовжити проект "Інтернет-субвенція" у 2022 році та забезпечити фіксованим Інтернетом 95% населення країни.

Міністерство цифрової трансформації до кінця грудня поточного року під'єднає до фіксованого інтернету понад 1 млн українців.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр Михайло Федоров під час Online Summit.

Читайте такожУкраїнців можуть "прив'язати" до телефонних номерів: навіщо це потрібно

За його словами, до кінця цього року якісним фіксованим Інтернетом будуть забезпечені понад 3 тис.українських сіл, 670 громад і 6 тис. об'єктів соціальної інфраструктури.

Федоров також анонсував плани продовжити проект "Інтернет-субвенція" у 2022 році та забезпечити фіксованим Інтернетом 95% населення країни.

"Після того, як депутати проголосують у другому читанні за бюджет на наступний рік, ми зможемо продовжити цей проект і у 2022 році досягти нашої мети – 95% якісного фіксованого інтернету по всій країні", - сказав він.

Зростання цін на інтернет:

У 2020 році Україна увійшла в топ 5 країн світу з найбільшим дешевим Інтернетом. Середня вартість гігабайта мобільного інтернету тоді коштувала 0,46 долара.

12 листопада 2021 року українців попередили про прийдешнє подорожчання Інтернету.

23 листопада 2021 року експерти прогнозували, що на ринку дротового широкосмугового доступу (ШСД) в інтернет спостерігатиметься серйозне зростання цін.

Автор: Герасименко Валентина