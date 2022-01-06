Компанія попередила, що 7 січня робота всіх відділень та кур'єрської доставки буде припинена.

Компанія "Нова пошта" призупиняє роботу на Різдво, 7 січня.

Новину щодо роботи "Нової пошти" повідомила прес-служба компанії у Facebook.

"7 січня будемо святкувати Різдво з усією країною і відпочивати, щоб із новими силами доставляти посилки ще швидше", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 7 січня зупиняється робота усіх поштових відділень "Нової пошти" та кур'єрської доставки.

Читайте також"Нова пошта" попередила клієнтів про нову шахрайську схему: як не втратити посилкуКомпанія продовжить працювати у звичайному режимі з 8 січня.

Раніше стало відомо, що 7 січня відділення "Нової пошти" та кур'єри цієї компанії не працюватимуть, але заздалегідь завантажені в поштомати посилки можна буде отримати.

Довідка УНІАН. Компанія "Нова пошта" заснована у 2001 році як оператор експрес-доставки документів, посилок і вантажів у будь-яку точку України. Компанія має 9 тис. 300 відділень та 11 тис. поштоматів на території всієї країни.

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