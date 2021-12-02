Також компанія анонсувала низку нововведень.

"Нова пошта", де раніше з'явилися перші роботи, оновлює тарифи на доставку з 1 січня 2022 року.

Про це повідомляє прес-служба компанії у четвер, 2 грудня.

Для клієнтів у новому році анонсували п'ять оновлень. Зокрема, з'явиться нова послуга з доставки документів, яка коштуватиме упродовж року 40 гривень, сума включатиме картонний конверт. Тариф у 35 гривень на доставку до поштомату продовжать. У першому кварталі також діятиме післяплата без комісії.

"З 1 квітня вартість доставки до поштомату складатиме 45 гривень незалежно від географічного спрямування та ваги відправлення по всій території України", - йдеться у повідомленні.

"Третє оновлення - тариф за доставку, коли покупці одразу після огляду у відділенні хочуть повернути посилку з невідповідним товаром. Це зручно та вигідно представникам e-commerce, на чиї плечі лягали основні витрати за такі відправлення. З 2022 року вартість складе 15 гривень за посилку вагою до 30 кг, що суттєво нижче за вартість базового відправлення", - розповіли у компанії.

Читайте такожВ Україні вперше поштову доставку в термінал здійснив безпілотник (відео)Компанія з 1 січня спростить тарифні зони. Її розраховуватимуть в залежності від пунктів призначення за трьома зонами:

по місту та його передмістю;

між містами України;

з/в селище міського типу чи село.

При доставці в межах міста та передмістя введуть три тарифи за вагою посилок:

маленька - до 2 кг;

середня - до 10 кг;

велика - до 30 кг.

"Вартість посилок популярних габаритів стане доступнішою. Наприклад, посилки до 2 кг зараз коштують 45, а коштуватимуть 40 гривень. Посилки вагою до 30 кг коштують 100, а коштуватимуть 80 гривень. До того ж у ціну вже входитиме комісія за оголошену вартість до 1000 гривень, незалежно куди буде доставлена посилка – до відділення або поштомату", - розповіли в компанії.

Читайте також"Нова пошта" буде доставляти товари з онлайн-магазинів ТуреччиниКрім того, в новому році буде змінено тарифікацію на доставку та забір посилок кур'єром з адреси. За будь-яку посилку вагою до 30 кг треба буде доплатити 30 гривень, понад 30 кг - +90 гривень за кожні 100 кг (тарифікація як у вантажу).

По-новому тарифікуватиметься і доставка кожної посилки в експрес-накладній з кількома місцями. Там діятиме окремий тариф: для посилки з максимальною вагою - базовий тариф, для решти - знижений.

Як повідомляв УНІАН, "Нова пошта" повідомила, що виявила нову шахрайську схему, для здійснення якої зловмисники користуються послугами компанії. Це сталося після внутрішнього розслідування після того, як клієнт НП повідомив про втрату тонни горіхів.

Автор: Юрій Годован