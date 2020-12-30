Apple звинувачувала стартап Corellium в порушенні авторських прав через ПЗ, яке допомагало розробникам шукати уразливості в iOS.

Окружний суд Південної Флориди відхилив позов компанії Apple про порушення авторських прав проти стартапу з Флориди Corellium.

Про це пише Reuters.

Читайте такожApple заморозила співпрацю з одним зі складальників iPhone

Виробник iPhone звинувачував компанію в тому, що її програмне забезпечення допомагає дослідникам в області безпеки знаходити уразливості в продуктах компанії, в тому числі і в iPhone.

Також компанію звинувачували в тиражуванні iOS для створення віртуальних пристроїв під її управлінням. В Apple стверджували, що єдина функція цих пристроїв полягає в тому, щоб запустити копії iOS на обладнанні, випущеному сторонніми компаніями.

Суддя виніс рішення на користь Corellium, заявивши, що програмне забезпечення стартапу є «сумлінним використанням» і допомагає розробникам знаходити недоліки безпеки.

На думку судді, Corellium не завдає шкоди правам Apple, а її програмний продукт несе суспільну вигоду. Також суддя відхилив довід Apple про недобросовісні дії стартапу при продажах свого софта. Зокрема, в Apple стверджували, що стартап продає софт, в тому числі і потенційним хакерам і не вимагає повідомляти про помилки виробнику.

Суддя визнав цей аргумент Apple "надуманим, якщо не лицемірним", оскільки сама компанія також не ввела вимоги до звітності в рамках своєї власної програми Bug Bounty.

Що таке Corellium

Стартап Corellium був заснована в серпні 2017 року. Згідно з судовими матеріалами, Apple намагалася купити Corellium, починаючи з січня 2018 року, але до літа переговори припинилися. Apple подала в суд на Corellium в серпні 2019 року.

Новинки Apple

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН