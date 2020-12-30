Окружний суд Південної Флориди відхилив позов компанії Apple про порушення авторських прав проти стартапу з Флориди Corellium.
Про це пише Reuters.
Читайте такожApple заморозила співпрацю з одним зі складальників iPhone
Виробник iPhone звинувачував компанію в тому, що її програмне забезпечення допомагає дослідникам в області безпеки знаходити уразливості в продуктах компанії, в тому числі і в iPhone.
Також компанію звинувачували в тиражуванні iOS для створення віртуальних пристроїв під її управлінням. В Apple стверджували, що єдина функція цих пристроїв полягає в тому, щоб запустити копії iOS на обладнанні, випущеному сторонніми компаніями.
Суддя виніс рішення на користь Corellium, заявивши, що програмне забезпечення стартапу є «сумлінним використанням» і допомагає розробникам знаходити недоліки безпеки.
На думку судді, Corellium не завдає шкоди правам Apple, а її програмний продукт несе суспільну вигоду. Також суддя відхилив довід Apple про недобросовісні дії стартапу при продажах свого софта. Зокрема, в Apple стверджували, що стартап продає софт, в тому числі і потенційним хакерам і не вимагає повідомляти про помилки виробнику.
Суддя визнав цей аргумент Apple "надуманим, якщо не лицемірним", оскільки сама компанія також не ввела вимоги до звітності в рамках своєї власної програми Bug Bounty.
Що таке Corellium
Стартап Corellium був заснована в серпні 2017 року. Згідно з судовими матеріалами, Apple намагалася купити Corellium, починаючи з січня 2018 року, але до літа переговори припинилися. Apple подала в суд на Corellium в серпні 2019 року.
Новинки Apple
- 31 липня 2020 року компанія Apple перенесла щорічну презентацію нових iPhone.
- Презентація iPhone 12, повинна була відбутися у вересні 2020 року. Очікувалося, що не всі моделі iPhone 12 з'являться на ринку одночасно.
- 13 серпня 2020 року з'явилася інформація про те, що iPhone 12 будуть представлені з 12 по 18 жовтня.
- 21 серпня 2020 року в Apple назвали дату виходу iPhone 12 і відразу ж перенесли її.
- Станом на 20 жовтня 2020 року Apple вже продала за попереднім замовленням 2 мільйони смартфонів iPhone 12.
- 28 жовтня 2020 року в ЗМІ з'явилися Відгуки користувачів нових iPhone 12, які скаржилися на те, що модель вкрай незручна і травматична.
- 8 листопада 2020 року з'явилася інформація про те, що Apple починає прийом попередніх замовлень на iPhone 12 mini та iPhone 12 Pro Max. Перший є найменшим iPhone за останні роки, а другий - найбільший iPhone за всю історію.
- 8 листопада 2020 року в ЗМІ просочилися технічні характеристики iPhone 13.
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram