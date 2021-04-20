У месенджері Telegram можуть з'явитися магазини, можливість зберігати карту та залишати чайові.

У найближчому оновленні Telegram може з'явитися можливість продавати товари і послуги в каналах і групах, а не тільки за допомогою ботів як це реалізовано зараз.

Про це повідомляє Код Дурова.

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Оплата за товари та послуги в месенджері буде здійснюватися за допомогою сторонніх платіжних систем, куди входять:

LiqPay

ECOMMPAY

Stripe

Tranzzo

Payme

CLICK

Сбербанк

ЮМопеу

Також серед нововведень виявили можливість залишити чайові та зберегти дані банківської карти для майбутніх покупок всередині Telegram.

Зазначається, що перевірити як працюватимуть магазини можна в тестовому магазині — @TestStore.

Що цьому передувало

Станом на 12 січня 2021 року Telegram став другим за кількістю завантажень додатком в США.

Зростання популярності Telegram відбулося на тлі блокування акаунтів президента Дональда Трампа в Facebook і Twitter, а також відключення соцмережі Parler, популярної у його прихильників.

На початку січня 2021 року WhatsApp ввів нову політику конфіденційності, що могло викликати перехід частини користувачів на альтернативні месенджери.

Станом на 15 січня 2021 року інвестори оцінили Telegram у $30 мільярдів.

18 лютого 2021 року стало відомо про те, що Telegram хоче залучити $1 мільярд в обхід біржі.

23 березня 2021 року засновник Telegram Павло Дуров повідомив про те, що месенджер залучив $1 млрд продавши облігації великим інвесторам.

30 березня 2021 року засновник месенджера Telegram Павло Дуров заявив, що інвестори, які купили облігації Telegram не отримують ніяких прав на управління месенджером і не зможуть впливати на його політику.

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Автор: Олена Коваленко