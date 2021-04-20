У найближчому оновленні Telegram може з'явитися можливість продавати товари і послуги в каналах і групах, а не тільки за допомогою ботів як це реалізовано зараз.
Про це повідомляє Код Дурова.
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Оплата за товари та послуги в месенджері буде здійснюватися за допомогою сторонніх платіжних систем, куди входять:
- LiqPay
- ECOMMPAY
- Stripe
- Tranzzo
- Payme
- CLICK
- Сбербанк
- ЮМопеу
Також серед нововведень виявили можливість залишити чайові та зберегти дані банківської карти для майбутніх покупок всередині Telegram.
Зазначається, що перевірити як працюватимуть магазини можна в тестовому магазині — @TestStore.
Що цьому передувало
Станом на 12 січня 2021 року Telegram став другим за кількістю завантажень додатком в США.
- Зростання популярності Telegram відбулося на тлі блокування акаунтів президента Дональда Трампа в Facebook і Twitter, а також відключення соцмережі Parler, популярної у його прихильників.
- На початку січня 2021 року WhatsApp ввів нову політику конфіденційності, що могло викликати перехід частини користувачів на альтернативні месенджери.
- Станом на 15 січня 2021 року інвестори оцінили Telegram у $30 мільярдів.
- 18 лютого 2021 року стало відомо про те, що Telegram хоче залучити $1 мільярд в обхід біржі.
- 23 березня 2021 року засновник Telegram Павло Дуров повідомив про те, що месенджер залучив $1 млрд продавши облігації великим інвесторам.
- 30 березня 2021 року засновник месенджера Telegram Павло Дуров заявив, що інвестори, які купили облігації Telegram не отримують ніяких прав на управління месенджером і не зможуть впливати на його політику.
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