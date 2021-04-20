З'явитися можливість продавати товари і послуги в каналах і групах / Ілюстрація REUTERS

У найближчому оновленні Telegram може з'явитися можливість продавати товари і послуги в каналах і групах, а не тільки за допомогою ботів як це реалізовано зараз.

Про це повідомляє Код Дурова.

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Оплата за товари та послуги в месенджері буде здійснюватися за допомогою сторонніх платіжних систем, куди входять:

  • LiqPay
  • ECOMMPAY
  • Stripe
  • Tranzzo
  • Payme
  • CLICK
  • Сбербанк
  • ЮМопеу

Також серед нововведень виявили можливість залишити чайові та зберегти дані банківської карти для майбутніх покупок всередині Telegram.

Зазначається, що перевірити як працюватимуть магазини можна в тестовому магазині — @TestStore.

Що цьому передувало

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Автор: Олена Коваленко