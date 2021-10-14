Запровадження мита могло негативно вплинути на розвиток комунікаційної інфраструктури держави.

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі скасувала введення спецмита на імпортування іноземних кабелів.

Про це повідомила прес-служба Міністерства цифрової трансформації.

"Запровадження мита могло негативно вплинути на розвиток комунікаційної інфраструктури України. Могла б зрости ціна на інтернет для користувачів. Зокрема, на вартість закупівель у рамках проекту "інтернет-субвенція", який Мінцифри реалізовує у 3 тис. сіл по всій країні. Також це рішення могло суттєво вплинути на досягнення однієї з головних цілей Мінцифри — надати 95% населення доступ до оптичного інтернету до 2024 року", - йдеться у повідомленні.

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Також в Мінцифри додали, що в Україні виробляються не всі види кабельно-провідникової продукції або виробляються не в промислових масштабах, а застосування мита на імпорт могло спричинити збільшення термінів постачання продукції, обмежити доступ учасників ринку до необхідного асортименту товарів та вплинути на можливості вибору, зокрема, за такими критеріями, як ціна/якість.

Як повідомляв УНІАН, у вересні Кабінет міністрів затвердив план заходів з розвитку широкосмугового доступу до інтернету на 2021-2022 роки, реалізація якого має вирішити проблему нерівномірного доступу українців до інтернету.

Автор: Дмитро Шварц