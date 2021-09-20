Експерти вважають, що деякі споживачі можуть бути відключені від мобільної мережі.

Комітет Верховної Ради України з питань цифрової трансформації пропонує зобов'язати громадян з'ясовувати законність походження придбаних телефонів.

Відповідний законопроект про внесення змін до Закону "Про електронні комунікації" щодо захисту інтересів держави та користувачів електронних комунікаційних послуг винесено на обговорення.

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Експерти Офісу ефективного регулювання (BRDO) вважають, що цей документ містить ряд спірних норм, які ускладнюють можливості громадян купувати мобільні телефони та інше термінальне обладнання.

Вони звертають увагу на те, що згідно із законопроектом, якщо користувач придбав мобільний телефон, IMEI (міжнародний ідентифікатор мобільного обладнання) якого не був внесений до реєстру ідентифікаторів зі статусом дозволеного до застосування в мережі мобільного зв'язку, він через кілька місяців втратить можливість ним користуватися або змушений буде змінювати статус телефону самостійно.

"Фактично, на кінцевих користувачів покладається обов'язок з'ясовувати законність походження правомірно придбаних ними пристроїв, інакше вони несуть ризики бути відключеними від мережі", - зазначили експерти.

Крім цього, законопроект покладає відповідальність на кінцевих користувачів самостійно змінювати статус придбаних пристроїв з "тимчасово дозволених" на "дозволені до застосування в електронній комунікаційній мережі", якщо пристрої були придбані за кордоном і ввезені на територію України як особисті речі.

Для цього користувачі повинні самостійно звертатися до уповноважених органів і підтверджувати факт придбання телефону або перетину кордону.

"На жаль, законопроект не враховує те, що значна кількість користувачів не має можливостей і навичок для вжиття зазначених заходів (люди похилого віку, особи з інвалідністю тощо, особи без доступу до мережі Інтернет). Ця група користувачів може втратити доступ до послуг голосового зв'язку та мобільного інтернету, що не узгоджується з гарантованим законом "Про електронні комунікації" (ч.1 ст. 107) правом кінцевих користувачів на вільний доступ до електронних комунікаційних послуг", - повідомили в BRDO.

Також експерти вважають, що даною нормою скористаються і недобропорядні імпортери, які продаватимуть обладнання разом з чеком на його придбання (реальним або підробленим) або змінюватимуть статус ІМЕІ за допомогою підставних осіб, які реально перетинали державний кордон. Тому можливість реальної боротьби з "сірим імпортом" за допомогою нововведень законопроекту сумнівна.

"Таким чином, законопроект перекладає на кінцевих користувачів проблему неналежного виконання державою своїх функцій з протидії незаконному ринковому обігу термінального обладнання мобільного зв'язку, його контрафакту і контрабанді, замість того, щоб дійсно захищати їхні інтереси", - йдеться в повідомленні.

5G в Україні:

У листопаді 2020 року Кабінет міністрів затвердив план заходів щодо впровадження в Україні високошвидкісного зв'язку 5G. План передбачав можливість проведення перших тендерів на радіочастоти для 5G у жовтні 2021 року.

4 серпня 2021 року Кабінет міністрів вніс зміни до свого розпорядження "Про затвердження плану заходів щодо впровадження в Україні системи рухомого (мобільного) зв'язку п'ятого покоління", згідно з якими почало забезпечення права операторам надавати послуги 5G-зв'язку і було перенесено на липень 2022 року.

Автор: Ганна Бредіхіна