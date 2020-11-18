Загалом мережа Vodafone 4G у діапазоні 900 МГц охоплює понад 4500 населених пунктів.

Vodafone запустив мережу 4G у діапазоні 900 МГц (LTE900) в Запорізькій області, встановивши 48 базових станцій. Нове покриття охопило швидкісним інтернетом 250 населених пунктів, де мешкає майже 140 тисяч людей.

На сьогодні оператор запустив більше 750 базових станцій у діапазоні 900 МГц, які покривають понад 4500 населених пунктів. На цій території мешкає близько 3,6 мільйона людей. Мережа LTE900 вже працює у Київській, Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Запорізькій, Закарпатській, Івано-Франківській, Кіровоградській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Сумській, Рівненській, Тернопільській, Харківській, Херсонській, Хмельницькій, Чернівецькій, Черкаській, Чернігівській областях та місті Івано-Франківськ.

Розширення 4G покриття в областях дало оператору можливість, спільно з регіональними адміністраціями, розвивати проект Vodafone Village Routes, спрямований на підтримку сільського туризму й підприємницької діяльності в селах. У ці маршрути включені сільські садиби, що розвивають зелений туризм, маленькі агрогосподарства, ферми, пекарні, сироварні, майстерні, де займаються народними промислами. Нові онлайн маршрути для зеленого туризму вже з'явилися в Київській, Закарпатській, Полтавській, Львівській, Івано-Франківській та Рівненській областях.

До кінця 2020 року мережа LTE 900 МГц буде запущена в усіх областях України: по черзі від заходу на схід. Згідно з ліцензійними умовами, до середини 2022 року має бути забезпечене покриття мобільного швидкісного інтернету в населених пунктах із населенням понад 2000 людей з охопленням 90% населення України. А також – покриття доріг міжнародного та національного значення до середини 2024 року.

Готовність до 4G клієнти компанії можуть самостійно і безкоштовно перевірити за допомогою єдиного USSD-запиту - потрібно просто набрати *222# і натиснути кнопку виклику. У відповідь оператор відправить SMS з результатом перевірки смартфона і SIM-карти. Абоненти передоплати можуть замінити карту самостійно, купивши відповідний стартовий пакет, а також 4G смартфон в інтернет-магазині Vodafone та отримати покупку в найближчому магазині або замовити адресну доставку чи доставку до відділення Нової Пошти

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Автор: УНІАН